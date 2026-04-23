Starttermin von „The Savant“ auf Apple TV: Neue Hinweise deuten auf Sommer 2026

Mittlerweile hat Apple TV einen überraschend breiten Fundus an Inhalten und kann seit geraumer Zeit deshalb auch strenger auf relevante KPIs schauen – und Inhalte wieder auslisten. Auf die Thrillerserie „The Savant“ trifft das nicht zu, die ging gar nicht erst an den Start. Nun deutet die Hauptdarstellerin aber an, dass man sich den Sommer merken sollte.

Jessica Chastain deutet Start im Sommer 2026 an

Die Serie sollte im vergangenen Herbst auf Apple TV anlaufen, doch der Streamingdienst strich den Start kurzerhand. Das sorgte für Irritationen und Frust bei Chastain, Apfelpage.de berichtete.

Nun gab Jessica Chastain dem Branchenblatt The Variety ein Interview und sprach unter anderem über diese Serie. Ihr zufolge plant Apple TV nach wie vor die Ausstrahlung von „The Savant“ und habe intern wohl den Juli 2026 ins Auge gefasst – eine Stellungnahme von Apple TV ist indes ausgeblieben.

Worum geht es?

Chastain spielt in der Serie eine Undercover-Ermittlerin, die sich in extremistischen Kreisen einschleusen muss, um inländische Attentate in den USA zu verhindern und deren Drahtzieher im Vorfeld zu identifizieren und dingfest zu machen.

Was kostet Apple TV?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.