Apple TV+ cancelt Thrillerserie „The Savant“

Apple TV+ hat viele wirklich gute Serien im Portfolio. Das liegt vor allem am Mut, den man an den Tag legt. So galt die Umsetzung der Buchreihe von Isaac Asimov auf die Leinwand als unmöglich, Apple TV+ bewies mit „Foundation“ das Gegenteil. Dieser Mut scheint den Streamingdienst verlassen zu haben, denn die mit Spannung erwartete Thrillerserie „The Savant“ wird nicht am kommenden Freitag debütieren.

Apple TV+ streicht Serie aus dem Programm

In der Serie „The Savant“ spielt Jessica Chastain eine Undercover-Ermittlerin, deren wahrer Auftrag nur wenigen Personen bekannt ist – sie soll primär online Hassgruppen im Netz infiltrieren und geplante Anschläge auf US-Boden im Vorfeld verhindern. Wir hatten große Hoffnungen in die Serie, zumal diese nicht erst seit der erneuten Wahl von Donald Trump ein in den USA kritisches Thema aufgreift. Mit dem Attentat auf Charlie Kirk Anfang September hat das Ganze eine neue Eskalationsstufe genommen und augenscheinlich ist das Apple TV+ zu heiß geworden. Wie der Video-Streaming-Dienst nun gegenüber dem Branchenportal Deadline eingeräumt hat, habe man sich nach interner Abwägung dazu entschlossen, die Ausstrahlung auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Auch wenn Apple TV+ sich zu den Gründen nicht konkret äußert, ist die Korrelation recht offenkundig.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.