Stage Manager auch für Einsteiger-iPads: Apples Kehrtwende mit iPadOS 26

Ein Ärgernis vieler iPad-Nutzer der letzten Jahre wird mit iPadOS 26 beseitigt: Der Stage Manager kommt auf weitere Modelle älteren Datums. Auch günstige Einstiegsmodelle erhalten das Feature nun, von dem Apple bei seiner Einführung noch erklärte, günstigere Modelle seien dafür nicht leistungsstark genug.

Mit iPadOS 26 erweitert Apple den Funktionsumfang seines Multitasking-Features Stage Manager auf zahlreiche ältere iPad-Modelle. Wie Nutzer auf Reddit bereits Anfang Juni bemerkten, steht der bislang leistungsstarken iPads vorbehaltene Modus in der kommenden Version des Betriebssystems erstmals auch auf Einstiegs- und Mittelklassemodellen zur Verfügung.

Während Stage Manager unter iPadOS 18 nur auf folgenden Geräten nutzbar war:

iPad Pro 13″ (mit M4-Chip)

iPad Pro 12,9″ (ab 3. Generation)

iPad Pro 11″ (ab 1. Generation)

iPad Air (ab 5. Generation),

wird der Modus unter iPadOS 26 zusätzlich freigeschaltet für:

iPad Air (ab 3. Generation),

iPad mini (ab 5. Generation),

iPad (ab 8. Generation).

Der Stage Manager erlaubt es, mehrere Apps in frei verschiebbaren und skalierbaren Fenstern zu organisieren – ähnlich wie auf einem Mac. Nutzer können Apps gruppieren und auf mehreren Arbeitsflächen parallel nutzen. Der Wechsel in den Stage-Manager-Modus erfolgt über die Systemeinstellungen. Auch in diesem Modus profitieren Apps von den neuen Fensterfunktionen und Steuerungselementen, etwa in Form der bekannten „Ampel“-Buttons zum Schließen, Minimieren oder Maximieren von Fenstern.

Apple wertet das iPad-Lineup auf

Die Erweiterung der Verfügbarkeit markiert eine Kehrtwende: Ursprünglich hatte Apple Stage Manager aus Leistungsgründen ausschließlich für iPads mit M1-Chip und neuer vorgesehen. Mit iPadOS 16.1 wurde der Modus bereits auf iPad-Pro-Modelle mit A12X- und A12Z-Chip ausgeweitet. Für die Nutzung mit einem externen Display bleibt allerdings weiterhin ein M1-Chip oder neuer erforderlich.

iPadOS 26 befindet sich aktuell in der Beta-Phase. Mit dem offiziellen Release ist im September zu rechnen.