Das iPhone mit dem FullView-Display: Wann Apple endlich am Ziel sein möchte

Seit Jahren schon wird über ein iPhone mit echtem FullView-Display gemunkelt. So bezeichnete Apple bereits das iPhone X, doch zunächst Notch und Dynamic Island relativierten den Begriff doch ganz erheblich. Doch wenn das iPhone 20 wird, soll es endlich so weit sein.

Apple arbeitet seit Jahren daran, ein iPhone mit vollständig randlosem Display zu entwickeln – und laut neuen Berichten könnte dieses Ziel bis 2027 Realität werden.

In seinem aktuellen Power On-Newsletter berichtet Bloomberg-Reporter Mark Gurman, dass Apple bereits im kommenden Jahr die Größe der Dynamic Island bei neuen iPhone-Modellen weiter verkleinern möchte. Ein Jahr später – also 2026 – sei dann ein komplett neu gestaltetes Jubiläumsmodell zum 20. Geburtstag des iPhones geplant. Dieses Modell soll laut Gurman ein besonders schlankes Gehäuse mit gebogenen Glaskanten, extrem schmalen Displayrändern und erstmals ein durchgängiges Display ohne jegliche Aussparungen erhalten.

Face ID soll endlich seinen Weg unter das Display finden

Bereits im Mai hatte auch der Journalist Wayne Ma von The Information berichtet, dass die iPhone-18-Pro-Modelle voraussichtlich Face ID unter dem Display erhalten sollen. Einzige sichtbare Komponente soll dann noch ein kleines Kameraloch in der oberen linken Ecke des Bildschirms sein – die bisherige pillenförmige Aussparung für Kamera und Sensoren entfällt. Was dies für Gurmans Aussage zur verkleinerten Dynamic Island bedeutet, bleibt allerdings offen.

Fest steht: Der Übergang hin zum all-screen Design erfolgt schrittweise. 2017 hatte Apple mit dem iPhone X erstmals den Homebutton und Touch ID zugunsten von Face ID und einer markanten Notch entfernt. 2022 brachte das iPhone 14 Pro dann die Dynamic Island als neue Anzeigeform für Systeminformationen.

Mit dem für 2027 erwarteten Modell könnte Apple diesen Umbau der Front nun endgültig abschließen und ein iPhone mit nahtlosem Bildschirm, Face ID und Kamera unter dem Display präsentieren – ein echtes All-Screen-Design, das Fans seit Jahren erwarten.