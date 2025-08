Spotify Premium wird teurer – wieder einmal

Apple Music hat vor einigen Jahren den Markt für Musikstreamingdienste auf den Kopf gestellt und ohne Aufpreis High-Res eingeführt. Bei Spotify fehlt hochauflösendes Musikstreaming nach wie vor, dennoch wird wieder einmal an der Preisschraube gedreht.

Spotify Premium wird teurer

Die Preiserhöhung hat der schwedische Musikstreamingdienst selbst über seinen hauseigenen Blog angekündigt und dabei betont, dass man keine andere Wahl habe. Besonders ärgerlich, Kunden in nahezu allen Regionen sind betroffen. Dabei hält sich Spotify bedeckt, wie hoch diese ausfallen wird. Der Anbieter erklärte lediglich, dass in den kommenden Tagen Premiumabonnenten eine entsprechende Mail bekommen werden.

Auch für Studenten soll es teurer werden

Die Preiserhöhung soll sowohl für das Einzelabo als auch das Familienabo und das Duo-Abo gelten. Darüber hinaus erklärte Spotify, dass von der Preissteigerung, je nach Region, auch Studententarife davon betroffen sein können. Spotify zufolge soll so die langfristige Entwicklung des Angebots gesichert werden. Das ist nur eine der unpopuläreren Maßnahmen, zuletzt schaltetet der Anbieter auch vermehrt Werbung vor und in den Podcasts selber. Darüber hinaus wurde das Angebot mit Hörbüchern neu aufgelegt, Apfelpage berichtete. Was wir und andere Kunden von Spotify vermissen, ist eine Variante mit hochauflösender Musik.