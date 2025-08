Apple TV+ wandelt Welthits in K-Pop-Songs um – Song-Battle „KPOPPED“ angekündigt

Je nach Region des Erdballs unterscheidet sich der Musikgeschmack fundamental und kann auf Außenstehende, sagen wir, interessant, wirken. Die Amerikaner haben beispielsweise ein Faible für Countrymusik, hierzulande sind Schlager und Ballermann-Hits weit vorne und in Asien bzw. Südkorea ist K-Pop das Maß aller Dinge. Apple TV+ nutzt diesen Hype und hat eine Show aufgelegt, bei der Welthits in K-Pop transferiert wird.

„KPOPPED“ angekündigt

Bei uns wurde K-Pop 2012 mit dem Song „Gangnam Style“ richtig bekannt, an diesen Erfolg konnte bisher kaum ein Song aus diesem Genre anknüpfen. Nun widmet sich Apple TV+ diesem Musikphänomen erneut und wird in wenigen Wochen eine achtteilige Song-Battle herausbringen. Dabei werden weltbekannte Künstler ihre höchsten Hits in den K-Pop transferieren und performen. Dazu zählen:

Kylie Minogue mit “Can’t Get You Out of My Head”

J. Balvin mit “Mi Gente,”

TLC mit „Waterfalls“

Boy George mit „Karma Chameleon“

Vanilla Ice mit „Ice, Ice, Baby“

Mel B und Emma Bunton mit „Wannabe“

Die Serie wird von Moira Ross, Richie, Lee, Megan Thee Stallion und Greg Foster zusammen mit Harry H.K. produziert. Megan Thee Stallion wird übrigens auch einen ihrer Songs umwandeln lassen. Alle acht Folgen werden direkt zum Release der Show am 29. August 2025 direkt exklusiv auf Apple TV+ verfügbar sein.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.