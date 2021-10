Spielt Apple Music bald auch auf Playstation und Xbox?

Apple Music könnte bald auch auf der Playstation oder der Xbox spielen. Verschiedene Hinweise deuten darauf hin, dass eine Apple Music-App für die verbreitetsten Konsolen in der Entwicklung ist. sie soll auch bereits einigen Nutzern angeboten worden sein, euch auch?

Apple bringt seinen Streamingdienst eventuell bald auf neue Geräte und Plattformen. Apple Music könnte bald auch auf Konsolen wie der Sony Playstation oder der Xbox von Microsoft spielen, darauf deuten Formulierungen hin, die zwischenzeitlich auf den Infoseiten zu Apple Music zu lesen waren.

Darin wurde auf eine Nutzung auf Konsolen verwiesen, sofern diese die Apple Music-App unterstützen, wie unter anderem Beobachter auf dem Kurznachrichtendienst Twitter notierten. Allerdings hat Apple diese Passagen inzwischen wieder von seinen Seiten entfernt.

it looks like Apple Music is coming to Xbox and PlayStation soon 👀 pic.twitter.com/JSY2igzU2E

— Tom Warren (@tomwarren) October 18, 2021