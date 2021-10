Home Apps Das Programm bei Disney+ im November

Das Programm bei Disney+ im November

Es sind noch knapp zwei Wochen bis zum Monatswechsel, doch Disney+ macht heute schon einmal den Anfang und präsentiert seine Neuzugänge für den Monat November. Ihr könnt euch auf insgesamt über 100 neue Filme und Serien freuen.

Disney Day steht vor der Türe

Bevor wir in das Programm direkt einsteigen, wollen wir uns noch einen Hinweis erlauben. Am 12. November ist offizieller Disney Day, Apfelpage berichtete. Das hat auch Auswirkungen auf das Programm, das schauen wir uns aber hier an.

Empfehlungen von Apfelpage

Neben Shang-Chi and the Legend of the The ten Rings empfehlen wir auf jeden Fall noch den Film Hidden Figures. Wer Lust auf knallharte Action hat, sollte sich zudem Face/Off anschauen, ein Meisterwerk von Ang Lee – inklusive seiner beliebten weißen Tauben.

Die neuen Disney Katalog-Titel

Ab dem 3. November

Aussteiger: Freiheit ist alles – Staffel 1-3

Space Shuttles? Erfolge und Tragödien – Staffel 1

Ab dem 5. November

Die Bergung der Costa Concordia

Erdbeben am Mount Everest

Jaguar vs. Krokodil

JFK – Weg einer Ikone

Ab dem 10. November

Das Jahrhundert der Züge – Staffel 1

Raubtier ohne Beute – Staffel 1

Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 1

Ab dem 17. November

Auf den Spuren verfluchter Orte – Staffel 1

Micky Maus: Spielhaus – Staffel 1

World’s Deadliest: Jaws and Sins – Staffel 1

No Man Left Behind – Staffel 1

Ab dem 19. November

Krieg gegen Drogen

Mammoths Unearthed

Mann gegen Löwe

Million Dollar Moon Rock Heist

The Next Mega Tsunami

Ab dem 26. November

Rivalen: Löwen vs. Büffel

Die neuen Disney Originals

Ab Mittwoch, den 3. November

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 9

Ab Mittwoch, den 10. September

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 10

Ab Freitag, den 12. November (Disney+ Day)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Ciao Alberto (Kurzfilm)

Disney Verschlungene Wege – Staffel 1

Nicht schon wieder allein zu Haus

Jungle Cruise

Marvel Special Look

Olaf präsentiert – Staffel 1 (Kurzfilme)

Star Wars Special Look

The World According to Jeff Goldblum – Staffel 2

Ab Mittwoch, den 17. November

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of Black Widow

Ab Mittwoch, den 24. November

NEUSTART: Hawkeye – Staffel 1, Episode 1&2

Becoming Cousteau

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of What If

Ab Donnerstag, den 25. November

The Beatles: Get Back – Teil 1

Ab Freitag, den 26. November

The Beatles: Get Back – Teil 2

Ab Samstag, den 27. November

The Beatles: Get Back – Teil 3

Die neuen Star Originals & First Runs:

Ab Mittwoch, den 3. September

NEUSTART: The Premise – Staffel 1, Episode 1&2

Grown-Ish – Staffel 4, Episode 8

Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 5

The Great North – Staffel 1, Episode 7

Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 9

Ab Mittwoch, den 10. September

STAFFEL-FINALE: Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 10

Grown-Ish – Staffel 4, Episode 9

Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 6

The Great North – Staffel 1, Episode 8

The Premise – Staffel 1, Episode 3

Ab Freitag, den 12. November

NEUSTART: Dopesick – Staffel 1, Episode 1&2

Die Simpsons Short

Ab Mittwoch, den 17. November

Dopesick – Staffel 1, Episode 3

Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 7

The Great North – Staffel 1, Episode 9

The Premise – Staffel 1, Episode 4

Ab Mittwoch, den 24. November

STAFFEL-FINALE: Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 8

STAFFEL-FINALE: The Great North – Staffel 1, Episode 10

NEUSTART: The Choe Show – Staffel 1, alle Episoden

Dopesick – Staffel 1, Episode 4

The Premise – Staffel 1, Episode 5

Die neuen Star Katalog-Titel

Ab dem 3. November

Bob’s Burgers – Staffel 11, Episode 11

Dollface, Staffel 1

Mayans M.C., Staffel 1&2

Ab dem 5. November

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty

Face/Off – Im Körper des Feindes (Geheimtipp)

Garden State

Spiel auf Zeit

Teufelskreis Alpha

Ab dem 10. November

Bob’s Burgers – Staffel 11, Episode 12

Last Man Standing – Staffel 8

Mrs. America – Staffel 1

The Glades – Staffel 1-4

Ab dem 12. November

Le Mans 66 – Gegen jede Chance

Road to Perdition

Ab dem 17. November

Bob’s Burgers – Staffel 11, Episode 13

Die 90er: Auf dem Weg ins Millennium

Snowfall – Staffel 4

Ab dem 19. November

Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen (Geheimtipp)

Zwischen zwei Leben

Ab dem 24. November

Bob’s Burgers – Staffel 11, Episode 14

Deep State – Staffel 1&2

Ab dem 26. November

Black Swan

Déjà Vu – Wettlauf gegen die Zeit

Flightplan – Ohne jede Spur

Golden Twenties

Hollywoodtürke

Kevin – Allein gegen alle

The Day after tomorrow

Disney+ kostet monatlich 8,99€, alternativ kann auch das Jahrespaket zum Preis von 89,99€ erworben werden. Über die gleichnamige App Disney+ ist der Dienst auf nahezu allen Plattformen zur Verfügung.

