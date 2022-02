Home Apple Spiel auf Zeit: Apple verteidigt App Store-Vorschlag in den Niederlanden

Spiel auf Zeit: Apple verteidigt App Store-Vorschlag in den Niederlanden

Apple würde gerne nicht länger von der Niederländischen Kartellbehörde mit Millionenstrafen belegt werden. Das Unternehmen hat heute einen Brief geschrieben, in dem man verschiedene durchsichtige Versuche anstellt, die Kartellwächter gnädig zu stimmen. Auch bei Apple selbst dürfte man kaum an einen Erfolg glauben, der Brief setzt lediglich die Hinhaltetaktik Apples fort.

Eine weitere Woche ist rum, eine weitere Millionenstrafe der niederländischen Aufsichtsbehörde ACM wäre eigentlich fällig gewesen. Apple hat sich aber dann doch noch einmal gerührt und sich somit ein wenig Zeit erkauft. Das Unternehmen schrieb einen Brief an die niederländische Aufsichtsbehörde ACM, aus dem die Agentur Reuters zitiert hat. Darin behauptet Apple, der eigene Vorschlag stehe im Einklang mit den Gesetzen. Darin fordert Apple eine Provision in Höhe von 27% für Zahlungen außerhalb des App Stores, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Apple erklärt, die Entwickler könnten leicht auf die Vorgaben dieses Vorschlags reagieren.

Apple: Nur geringe Anpassungen nötig

Man sei natürlich bestrebt, weltweit in etwa den selben App Store anzubieten, er sei in 175 Ländern und Regionen verfügbar und bedeute eine riesige Möglichkeit für Entwickler, ihre Dienste anzubieten. Um dem Sonderweg in den Niederlanden zu folgen, seien nach Apples Vorschlag nur geringe Änderungen nötig, die von erfahrenen Entwicklern leicht umgesetzt werden könnten. Damit befinde sich der Vorschlag in Übereinstimmung mit den Vorgaben der ACM, die hatte gefordert, dass die Umsetzung der Zahlung über alternative Dienste keine unnötige Mehrbelastung erzeugen dürfe. Sie hatte aber auch darauf abgezielt, die verpflichtende Provision an Apple abzustellen, darauf geht Apple in seinem Brief nicht ein. Es ist kaum zu erwarten, dass die ACM mit dem Vorschlag zufrieden ist, aber Apple erhält ein weiteres bisschen Zeit, in der man ungebremst verdienen kann.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!