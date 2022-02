Home Deals HomeKit-Produkte von Meross: Zusätzlicher Rabattcode für laufende Angebotswoche

Wer die aktuelle Zeit nutzen will, um Hand an sein HomeKit anzulegen, sollte einen Blick auf Meross werfen. Der Anbieter hat zurzeit eine Aktionswoche aufgelegt und einige Produkte deutlich reduziert. Und für ein paar Angebote gibt es noch einen zusätzlichen Rabattcode obendrauf.

Aktionswoche bei Meross für HomeKit

Meross hat sich in den letzten knapp drei Jahren zu einem der größten Anbieter von HomeKit-Zubehör entwickelt und dabei den Markt preislich ordentlich aufgemischt. Die Verarbeitung ist solide und die Produkte selbst sind recht zuverlässig. Aus unserer Sicht gibt es preis-leistungstechnisch nichts zu meckern. Aktuell sind folgende Artikel im Angebot:

Zusätzlicher 10,00€ Rabattgutschein muss aktiviert werden

Zusätzlicher Rabatt möglich

Die nachfolgenden Produkte sind nicht nur reduziert, ihr könnt noch einen zusätzlichen Rabattcode an der Kasse einlösen und spart so noch einmal ein paar Euros ein. Einfach UUWVQRD6 bei Amazon an der Kasse hinterlegen und die nachfolgenden fünf Artikel günstiger bekommen. Den Endpreis haben wir immer dahinter gesetzt:

Endpreis liegt bei 51,82 Euro

Endpreis liegt bei 48,95 Euro

Endpreis liegt bei 28,30 Euro

Endpreis liegt bei 26,77 Euro

Endpreis liegt bei 21,83 Euro

