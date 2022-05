Home Apple Sparen am Service: Apple stellt weniger Genius Bar-Experten ein

Apple setzt offenbar den Rotstift beim Service an: Es werden weniger „Genius Bar“-Experten vom Unternehmen eingestellt. Diese Spezialisten hatten lange eine herausgehobene Position im Apple Store inne und sollen Kunden bei der Lösung aller Probleme mit ihren Apple-Produkten helfen. Allerdings hat die Zufriedenheit der Kunden mit der Leistung der Experten zuletzt immer weiter abgenommen.

Apple möchte sparen, so sehen es die Mitarbeiter in den Apple Stores. Vom Unternehmen werden weniger neue Experten an der „Genius Bar“ eingestellt. An dieser Sitzgruppe im Apple Store sollen die wirklich harten Nüsse geknackt werden, Probleme mit Apple-Produkten oder Fragen, die über die Durchschnittsanliegen hinausgehen und echte Expertise erfordern.

Doch zuletzt werden weniger Stellen mit „Genius“-Experten nachbesetzt, berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Schilderungen aus dem Unternehmen.

Sanfter Sparkurs im Apple Store

Zu betriebsbedingten Kündigungen sei es nicht gekommen, davon dürfte Apple auch bis auf weiteres noch Abstand nehmen, der drohende öffentliche Image-Schaden wäre zu groß. Allerdings werden offene Stellen offenbar nicht mehr oder nur noch zögerlich nachbesetzt. Auch werden bereits informell erteilte Zusagen oft wieder zurückgezogen.

Hintergrund der Einsparungen ist offenbar der Umstand, dass die Apple Stores seit Corona dramatisch an Publikum verloren haben. Das Niveau der Besucherzahlen ist seitdem auch nicht wieder zu Vor-Corona-Verhältnissen zurückgekehrt und Apple könnte damit kalkulieren, dass das auch nicht mehr passiert. Der Nutzer ist der Verlierer dieser Entwicklung, denn ihm werden in Zukunft top-qualifizierte Ansprechpartner bei Apple fehlen.

