Spannendes Patent: Neuer Apple Pencil mit Touch-Oberfläche?

Künftige Apple Pencils könnten mit einer Touch-Oberfläche daherkommen, die eine Vielzahl an Möglichkeiten eröffnen würden, den Stift noch effektiver einzusetzen. Dies geht aus einem neuen Patentantrag der Firma hervor.

Ein neues Apple Patent beschreibt demnach eine zusätzliche Ebene mit berührungsempfindlichen Sensoren, die außerhalb der vorderen Hälfte des Apple Pencil angebracht werden würde. So würde der Stift zunächst einmal erkennen, dass er gerade gehalten und benutzt wird. Folglich könnte man den Touchscreen des iPads in der Zeit stärker einschränken, um die Handballenerkennung noch besser zu gestalten oder gar überflüssig zu machen.

Neue Gesten für den Pencil

Schon der aktuelle Pencil unterstützt ja ein Doppeltippen als Input-Möglichkeit. Mit einer richtigen Touch-Oberfläche könnte man aber natürlich eine ganze Reihe komplexerer Wisch- und Tippgesten realisieren, um eine noch effizientere Eingabe zu ermöglichen, ohne nötige Verwendung des Touchscreens auf dem iPad. Möglich wären auch Scroll-Gesten wie bei einer Maus.

Eventuell könnte der Pencil damit allgemein eine erweiterte Position in der gesamten Bedienung des Gerätes erhalten. Man stelle sich vor, darüber Präsentationen, die Lautstärke, das Blättern in PDFs und vieles mehr steuern zu können. Und das natürlich auch von der Ferne aus via Bluetooth. Doch das ist an dieser Stelle eine kleine Spekulation unsererseits, wird also nirgends im Patentantrag erwähnt oder angedeutet.

Apple Pencil mit Kamera?

Im Patent ist ferner von der Integration von Kameras, biometrischen Sensoren und mehr die Rede. Dies halten wir indessen für sehr unwahrscheinlich, weshalb wir diese Formulierung zunächst als vollständige Absicherung seitens Apples Rechtsabteilung abtun.

An die iPad-User unter euch: Fändet ihr einen solchen neuen Apple Pencil interessant?

