SpaceX startet Satelliten für Apples iPhone-Notruf

Apples Satellitennotruf am iPhone wird in Zukunft indirekt auch von SpaceX profitieren, denn Apples Partner Globalster wird einige neue Satelliten von dem Unternehmen in den Orbit bringen lassen. Der Satellitennotruf ist ab dem iPhone 14 verfügbar.

Apple bietet am iPhone mit dem iPhone 14 erstmals eine Satellitengestützte Kommunikationsmöglichkeit. Diese profitiert in Zukunft wohl auch indirekt vom privaten Raumfahrunternehmen SpaceX, dessen Gründer mit Apple in einem eher schwierigen Verhältnis steht. Apples Satellitenfeature wird mit Hilfe der Satelliten von Globalster realisiert, wo man nun Starts auf SpaceX-Raketen im Wert von 64 Millionen Dollar gebucht hat, wie aus Medienberichten hervorgeht.

Kein grundlegend neuer Vorgang

Globalster hatte auch schon früher SpaceX-Kapazitäten zum Launch seiner Satelliten genutzt. Die nun zum Start gebuchten Satelliten sollen unter anderem auch für Apples iPhone-Notruf erreichbar sein.

Immer wieder wurden auch Spekulationen dahingehend vernommen, dass der Dienst von Apple in Zukunft für mehr gut sein könnte als nur simple Textnachrichten aus der Wildnis ohne Mobilfunkempfang. Andere Hersteller und Dienstbetreiber experimentieren schon mit einfachen Sprach- und Datendiensten, auch Apple wird hier sicherlich früher oder später zusätzliche Möglichkeiten bieten, schon allein dann, wenn die Frage im Raum steht, wie sich für die Satellitenfunktion Geld einsammeln lässt. Allein für einen Notruf, den man hoffentlich nie braucht, werden wohl nur wenige Nutzer zusätzlich zahlen wollen. Apples Sat-Feature soll nach Unternehmensangaben für zunächst zwei Jahre kostenlos angeboten werden. Wie die Pläne und mögliche Tarife für die Zeit danach aussehen, ist und bleibt nach wie vor unklar. Nun ist Halbzeit: Kommenden Herbst könnte Apple damit eine weiterentwickelte Version des Features vorstellen.

