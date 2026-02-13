Sony WF-1000XM6 offiziell vorgestellt: Mehr ANC, neuer Prozessor und Gemini-Support sollen AirPods Pro 3 herausfordern

Im Bereich der In-Ears mit ANC muss sich Apple mit seinen AirPods Pro im Gegensatz zum Marktstart mit deutlich größerer und stärkerer Konkurrenz auseinandersetzen. Dazu gehört auch Sony, die nun den WF-1000XM6 vorstellten. Wir geben einen kurzen Überblick.

Der WF-1000XM6: 25 % stärkeres ANC

Im Mittelpunkt steht die weiter optimierte aktive Geräuschunterdrückung. Laut Sony wurde das ANC um 25 Prozent verbessert und soll in dieser Klasse neue Maßstäbe setzen. Möglich macht das unter anderem der neue QN3e-Prozessor, der die Geräuschunterdrückung in Echtzeit berechnet.

Zusätzlich verbaut Sony nun acht statt sechs Mikrofone, um Umgebungsgeräusche noch präziser zu erfassen. Auch die Sprachqualität bei Telefonaten soll spürbar verbessert worden sein.

Überarbeitetes Design mit funktionalem Mehrwert

Neben der Technik hat Sony auch am Design gearbeitet. Der WF-1000XM6 soll komfortabler im Ohr sitzen und gleichzeitig akustisch optimiert sein. Ein integrierter Belüftungskanal unterstützt laut Hersteller sowohl die Klangentfaltung als auch die Effektivität des ANC. Anbei die technischen Neuerungen im Überblick.

1,5-fach größere Antenne für stabileren Empfang

IPX4-Zertifizierung gegen Spritzwasser

8 Stunden Akkulaufzeit (bis zu 24 Stunden mit Ladecase)

Kabelloses Laden des Cases

Unterstützung für Auracast und LE Audio

DSEE Extreme und High-Res Audio

Erweiterte Equalizer-Optionen

Aktivierung von Google Gemini direkt über den Kopfhörer

Das Case wird mit USB-C oder drahtlos geladen, Fast Charging ist ebenfalls wieder an Bord. Zudem legt Sony vier Silikonaufstätze bei. Der Hersteller verwendet zudem 25 % recycelte Rohstoffe für die WF-1000XM6.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen In-Ears werden in Schwarz und Platinsilber in zwei Farben für 299 Euro angeboten, was eine leichte Preisreduzierung darstellt. Der Vorgänger ging mit einer UVP von 320 Euro in den Handel. Ergänzend gibt es mit Sand Pink noch eine dritte Farbvariante, die soll jedoch 449 Euro kosten. Sony will den neuen In-Ear noch in diesem Monat in den Handel bringen.