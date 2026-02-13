Siri-Fiasko 2.0 | AirPods mit Kamera | iPhone- und iPad-Gerüchte – Apfelplausch #430

Fabian und Marco lösen ihr Geburtstags-Gewinnspiel auf und bewerten erneute Siri-Verzögerungen. Die beiden wagen einen Ausflug in die Wirtschaftspsychologie und erklären, was es mit dem Feuerpferd auf sich hat. Außerdem gibt es Gerüchte zu AirPods Pro mit Kamera, iPhone 18 mit Riesen-Akku und bald startenden iPads… viel Spaß!

Ergänzung zum Siri-Fiasko 2.0: https://www.apfelpage.de/news/siri-fiasko-2-0-aktie-faellt-apple-versucht-zu-beschwichtigen/

Im Podcast erwähnt

Financial Times: https://www.ft.com/content/e2d78d04-7368-4b0c-abd5-591c03774c46

Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!

Kapitelmarken

0:00 : Hoheitliche Glückwünsche und ein Rückblick auf den ersten HomePod 08:44 : Auflösung: Unser „Crossbody Band“ geht an… 10:12 : Hörerpost: AirTags 2 und Apple Home 19:31 : iOS 26.3: Behobene Bugs und Sicherheitslücken, weniger Funktionen als in der Beta 24:42 : Vorbild Großbritannien: Was die EU im Umgang mit Apple lernen kann 29:26 : Neuer KI-Motor stockt: Apple Health+ auf Abstellgleis, Siri-Fiasko 2.0? 41:49 : AirPods Pro mit Kamera noch 2026? 44:59 : iPhone 18 Pro: Noch mehr Akku im Max-Modell 47:38 : Cosmic Orange: Ein wirtschaftspsychologischer Geniestreich 54:33 : 8-12-17e: Neue Hardware in den Startlöchern 57:15 : Die Limits von Apple Creator Studio 01:01:47 : Tops und Flops der Woche



Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen: