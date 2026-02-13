Siri-Fiasko 2.0 | AirPods mit Kamera | iPhone- und iPad-Gerüchte – Apfelplausch #430

Fabian und Marco lösen ihr Geburtstags-Gewinnspiel auf und bewerten erneute Siri-Verzögerungen. Die beiden wagen einen Ausflug in die Wirtschaftspsychologie und erklären, was es mit dem Feuerpferd auf sich hat. Außerdem gibt es Gerüchte zu AirPods Pro mit Kamera, iPhone 18 mit Riesen-Akku und bald startenden iPads… viel Spaß!
Ergänzung zum Siri-Fiasko 2.0: https://www.apfelpage.de/news/siri-fiasko-2-0-aktie-faellt-apple-versucht-zu-beschwichtigen/
Im Podcast erwähnt
Financial Times: https://www.ft.com/content/e2d78d04-7368-4b0c-abd5-591c03774c46
Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!
Kapitelmarken
-
- 0:00: Hoheitliche Glückwünsche und ein Rückblick auf den ersten HomePod
- 08:44: Auflösung: Unser „Crossbody Band“ geht an…
- 10:12: Hörerpost: AirTags 2 und Apple Home
- 19:31: iOS 26.3: Behobene Bugs und Sicherheitslücken, weniger Funktionen als in der Beta
- 24:42: Vorbild Großbritannien: Was die EU im Umgang mit Apple lernen kann
- 29:26: Neuer KI-Motor stockt: Apple Health+ auf Abstellgleis, Siri-Fiasko 2.0?
- 41:49: AirPods Pro mit Kamera noch 2026?
- 44:59: iPhone 18 Pro: Noch mehr Akku im Max-Modell
- 47:38: Cosmic Orange: Ein wirtschaftspsychologischer Geniestreich
- 54:33: 8-12-17e: Neue Hardware in den Startlöchern
- 57:15: Die Limits von Apple Creator Studio
- 01:01:47: Tops und Flops der Woche
Apfelplausch hören
-
- Kein Apfelplausch mehr verpassen: ladet unsere neue App → zur App
- Bei Apple
- Bei Spotify
- Bei YouTube
- Bei Radio.de
Apfelplausch unterstützen
Als Hörerpost im Plausch sein?
…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:
-
-
- E-Mail: apfelplausch@apfellike.com | vorname@apfelplausch.de | mail@apfelplausch.de
- Twitter: Apfelplausch folgen (oder Roman und Lukas)
- Instagram: Apfelplausch folgen
- Webseite: apfelplausch.de
- Merch: Apfelplausch kaufen
-