Sony LinkBuds S: Japaner stellen kleinste In-Ears mit ANC vor

War Apple 2019 mit seinen AirPods Pro, In Ears mit ANC und Transparenzmodus, noch nahezu alleine auf weiter Flur, hat sich das seit 2021 gewandelt. Mehr noch, in Sachen Leistung, Sound oder Größe muss der iPhone-Hersteller immer öfter anderen Unternehmen den Vortritt lassen. Größe ist ein gutes Stichwort, damit kommen wir zu den neuen LinkBuds S von Sony.

Die neuen Sony LinBuds S

Die neuen Kopfhörer erweitern das Portfolio an LinkBuds-Kopfhörern und wurden von Sony mittels Pressemitteilung angekündigt. Die neuen LinkBuds S unterscheiden sich von den im Frühjahr vorgestellten LinkBuds mit offenem Design, Apfelpage berichtete. Mit den neuen Sony Link Buds S geht der Hersteller optisch nämlich wieder den klassischen Weg und bietet mit dem neuen Modell Bluetooth Kopfhörer mit Active Noise Cancellation (ANC) an. Laut Hersteller sollen die Sony Link Buds S allerdings die kleinsten und leichtesten ANC-Kopfhörer weltweit sein.

Die LinkBuds S bieten das Beste aus beiden Welten. Sie vereinen das innovative Ambient-Sound-Konzept der ersten LinkBuds, dank dessen die Nutzer stets mit der Außenwelt verbunden bleiben können, mit einer hochwertigen Geräuschminimierung, die es ermöglicht, ganz in die gehörten Inhalte einzutauchen. Die Nutzer können also beispielsweise im Café schnell und einfach bestellen – und dann ebenso schnell wieder störungsfrei ihre Lieblingsunterhaltung genießen. Dank dem „Never off“-Design sollen die LinkBuds S den ganzen Tag getragen werden können, ohne dass der Nutzer merkt, diese im Ohr zu haben. Für die Klangqualität wurden 5 mm Treiber verwendet, die aber dank Bluetooth 5.2 AAC und dem eigenen LDAC-Codec dennoch ausgezeichneten Klang bieten sollen. Zudem werdet der Hersteller laut eigener Aussage die Klangqualität der eigenen Spezialtechnik DSEE Extreme auf. Mit sechs Stunden Spielzeit bei aktiviertem ANC sind die kleinen LinkBuds überraschend ausdauernd, fünf Minuten Ladezeit im Case sollen dank Fast Charging eine weitere Stunde Hörgenuss ermöglichen. Das Ladecase bietet voll aufgeladen 14 Stunden Akkulaufzeit an.

Preise und Verfügbarkeit

Sony bietet die neuen LinkBuds S ab sofort mit Schwarz, Weiß und Beige in drei Farben zu einem Preis von 199,99€ an. Die neuen In-Ears bieten zudem mit Speak-to-Chate eine interessante Funktion an: Beginnt der Träger ein Gespräch an, wird die laufende Wiedergabe automatisch pausiert. Ist das Gespräch beendet, setzt die Wiedergabe wieder ein.

