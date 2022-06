Home Hardware „Sonos Voice Control“ ist überraschend in Deutschland verfügbar

Sonos hat in der letzten Zeit einige neue Produkte auf den Markt gebracht, die im Vorfeld schon weitestgehend bekannt waren. Die Überraschungen hielten sich also in Grenzen. Dies gilt auch für den Sprachassistenten, doch Anwender in Deutschland dürfen sich freuen – zumindest etwas.

Sonos Voice Control steht auch hierzulande zur Verfügung

Der Sprachassistent ist seit dem ersten Juni offiziell verfügbar und sollte eigentlich nur in den USA an den Start gehen. Doch Anwender in Deutschland können ebenfalls darauf zugreifen, wie ein Blick in die Einstellungen zeigt. Wer hier die Auswahl zur Sprachauswahl aufruft, kann nun neben dem Google Assistant und Amazon Alexa auch Sonos Voice Control auswählen.

Nur in Englisch verfügbar

Es gibt allerdings weiterhin gewichtige Einschränkungen: So steht Sonos Voice Control hierzulande ausschließlich in Englisch zur Verfügung, deutsche Sprachbefehle werden nicht erkannt. Außerdem wird Spotify nach wie vor nicht unterstützt. Man muss also auf Apple Music, Deezer, Amazon Music oder Sonos Radio setzen:

Wer den Dienst nutzen will, geht in den Einstellungsbereich in den Menüpunkt „Dienste & Sprache“. Das setzt natürlich voraus, dass ihr einen kompatiblen Lautsprecher habt. Grundsätzlich lassen sich alle Lautsprecher mit Sonos Voice Control steuern, die mithilfe der S2-App gesteuert werden können. Anbei einmal ein paar Sprachbefehle, die sich umsetzen lassen:

Hey Sonos, play music (optional Künstler, Album oder Genre anhängen)

Hey Sonos, turn it up (Set volume to 20)

Hey Sonos next

Hey Sonos, what’s playing

Hey Sonos, add bedroom

Hey Sonos, pause kitchen

Hey Sonos, play jazz everywhere

Hey Sonos, night sound

Hey Sonos, check battery

