Dreame -20 % bei Amazon: Kabelloser Staubsauger zum Top-Preis

Verfasst von Valentin Heisler // 3. Juni 2022 um 16:03 Uhr

ANZEIGE (Was ist das?)

Wer an Staubsauger denkt, der denkt zwangsläufig an Miele, Siemens, Bosch, Vorwerk oder Dyson. Letzteren Namen kennt man vor allem von kabel- und beutellosen Stabstaubsaugern. Doch auch hier kann man zu guten und vor allem preiswerteren Alternativen greifen. Ein auf dem Vormarsch befindlicher Hersteller mit super Preis-Leistungsverhältnis ist Dreame.

Dreame P10 Pro

Dreame ist eine Tochtermarke von Xiaomi und konnte uns in verschiedenen Testberichten über deren Saugroboter bereits überzeugen, hier lest ihr über den Dreame Z10 Pro im Test. Mit dem P10 Pro spricht der Hersteller vor allem diejenigen an, die noch selbst Hand anlegen möchten. Der Akku-Staubsauger kann nicht nur die tägliche Reinigung von Böden und Teppichen vereinfachen, er verfügt auch über einen flachen Saugkopf. Damit kommt man besser in enge Zwischenräume, was die Reinigung von Schubladen, Sofas oder dem Auto-Interieur enorm erleichtert. Eine separate Bürste soll besonders viele Milben aus Polstern und Matratzen ziehen können. Die beachtliche Saugkraft von 22.000 Pa trägt zusammen mit den 120.000 U/min ihren Teil dazu bei. In Kombination mit dem fünfschichtigen Filtersystem soll kein Schmutz liegen bleiben.

Überraschend starker Akku

Der Dreame P10 Pro überzeugt auf dem Datenblatt auch mit dem Akku: Im Eco-Modus stehen satte 60 Minuten Laufzeit an. Viele (deutlich) teurere Modelle schaffen hier nur 45 Minuten oder noch weniger. Im Hochleistungsgang sollen 25 Minuten Laufzeit drin sein, im stärksten Modus sind es immerhin noch 10 Minuten. Eine komplette Akkuladung ist innerhalb von vier Stunden erledigt.

20% Preisnachlass

Mit einer UVP von knapp 300 Euro ist der Dreame P10 Pro überraschend günstig und eine tolle Alternative zu den bekannteren Herstellern. Wir haben jedoch noch ein kleines Extra für euch: Gebt ihr im Amazon-Warenkorb den Code 3S4QJK82 ein, erhaltet ihr den Stabstaubsauger für nur 239,99 Euro.

