Sonos Roam: Drei neue Farben für den Sommer

Mit dem Sonos Roam konnte der US-Hersteller letztes Jahr einen Erfolg feiern, der mobile Lautsprecher wusste in nahezu allen Reviews zu überzeugen. Nun möchte der Hersteller mit frischen Farben neuen Wind für den Sommer bringen und den Absatz ankurbeln.

Drei neue Farben

Der Sonos Roam ging mit Schwarz und Weiß an den Start, nun kommen drei neue Farben auf den Markt. Entsprechende Leaks wurden dazu auf reddit geteilt und berufen sich auf eine Werbemail eines spanischen Händlers. Die drei neuen Farben, Olive, Wave und Sunrise, sind optisch durchaus ansprechend und sorgen für farbliche Akzente.

Der Roam ist ein mobiler Lautsprecher, der bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit anbietet und dank integrierter Mikrofone auch die Bedienung von Google Assistant und Amazon Alexa ermöglicht. Außerdem dürfte auch der eigene Sprachassistent zum Einsatz kommen, der ein offenes Geheimnis ist, Apfelpage berichtete.

Marktstart wohl im Laufe der Woche

Die neuen Farben sind durch einen Leak bestätigt worden, der Händler dürfte aber entsprechendes Promo-Material vom Hersteller selbst bekommen haben. Wir gehen davon aus, dass der Lautsprecher noch in dieser Woche mit den neuen Farben in den Handel gehen. Unklar ist, ob Sonos auch das separat erhältliche Charging Dock ebenfalls in den drei neuen Farben anbieten wird. Optisch wäre es auf jeden Fall passend.

