Sonos Roam ab sofort bei tink vorbestellen + 6 Monate Spotify Premium

Heute vor genauer einer Woche stellte Sonos seinen neuen mobilen Lautsprecher Sonos Roam vor. Seit heute könnt ihr den Lautsprecher bei tink vorbestellen und bekommt als Neukunde obendrauf 6 Monate gratis Spotify Premium. Alle Infos nun auf Apfelpage.

Mit dem Sonos Roam will der Multiroom-Spezialist bekannte Größen wie Bose und Co. auf dem Markt der mobilen Bluetooth-Speaker angreifen. Der Smart-Home-Spezialist tink nimmt in Deutschland und Österreich schon Vorbestellungen entgegen und schenkt allen Käufern, die noch kein Spotify Premium haben, 6 Monate des Streamingsdienstes kostenfrei dazu.

Auf den Markt kommen die Sonos Roam übrigens erst am 20. April.

Sonos Roam: Ab heute bei tink.de vorbestellbar

Zugegeben, bis zum 20. April dauert es noch etwas. Bevor wir auf den Deal noch einmal eingehen, die wichtigsten Daten des neuen Speakers im Schnelldurchlauf: Mit einem Gewicht von 430 Gramm gibt es 10 Stunden Akkulaufzeit, Musik kann via WLAN, Bluetooth und AirPlay 2 empfangen werden, der Sonos Roam ist nach IPX67 geschützt und lässt sich im Multiroom-System einbinden. Dafür ruft der Hersteller 179,00 € auf, die auch bei tink.de fällig werden.

Aus unserer Sicht ist das Zusatzangebot aber attraktiv! Wer einen qualifizierten Lautsprecher kauft, kann sich noch zusätzlich 6 Monate Spotify Premium im Wert von 59,94€ dazu sichern!

Habt ihr Interesse am neuen Roam oder nutzt ihr andere Sonos Lautsprecher? Sollte auch Apple in den mobilen Speaker-Markt einsteigen?

