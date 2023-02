Home Hardware Sonos Era 300 und Era 100: Leak verrät Design, Ausstattung und Preise

Wer kennt den Ausspruch „Zufälle gibt es, die gibt es eigentlich nicht“? Das trifft auf Sonos zu, denn zum wiederholten Mal gibt es einen nahezu vollständigen Leak demnächst erscheinender Produkte. Damit kommen wir zum Era 300 und zum Era 100.

Era 300 mit Dolby Atmos

Vorweg sei gesagt, wir beschweren uns nicht. Doch die Leaks, wieder an the Verge zugespielt, bei Sonos sind mittlerweile so detailliert, als stammen sie direkt aus der Vorstandsetage. Doch zurück zum Era 300, der tatsächlich das avantgardistische Dual-Winkel-Design spendiert bekommt. Dies soll primär der Wiedergabe mit Dolby Atmos zugutekommen. Deshalb ist es nicht überraschend, dass sich zwei Era 300 als rückwärtige Lautsprecher für die Sonos Arc zusammenfassen lassen.

Interessanterweise soll Dolby Atmos bei der Musikwiedergabe zum Start nur via Amazon Music Unlimited unterstützt werden, Spatial Audio von Apple Music wird hingegen laut der Quelle nicht unterstützt. Bei der Konnektivität hat sich ebenfalls einiges getan: So gibt es Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0 wobei Letzteres ein Novum ist. Sonos hat wohl erkannt, dass man hier flexibler aufgestellt sein muss. Auch ein USB-C-Anschluss, der als Line-in fungiert, ist vorhanden.

Sonos Era 100

Der Sonos Era 100 ist ebenfalls neu und könnte zumindest vom Klang her den vor langer Zeit eingestellten Sonos Play:3 ersetzen. Von der Größe fast identisch zum Sonos One, verfügt der Era 100 jedoch über zwei Mitteltöner. Diese sollen vor allem im Bass mehr Volumen erzeugen. Auch der Hochtontreiber wurde komplett überarbeitet. Die Konnektivität ist identisch zum Era 300 und sorgt damit für ein Novum: Erstmals verfügt ein Lautsprecher unterhalb des Play:5 über einen Line-in-Anschluss.

Mit dessen Hilfe lässt sich so auch ein Plattenspieler am Era 100 anschließen, wie man oben im Bild auf der linken Seite gut erkennen kann.

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden neuen Lautsprecher sollen das bestehende Portfolio ergänzen und spätestens Ende März auf den Markt kommen. Anhand der Informationen und der Bilder, bei dem es sich um Pressematerial handeln dürfte, gehen wir von einer zeitnahen Vorstellung inklusive Vorbestellmöglichkeit aus, Ende März dürfte dann der Marktstart erfolgen.

Der Era 300 soll 449 US-Dollar kosten, was einem Europreis von knapp 500 Euro entsprechen dürfte. Wie attraktiv dann ein Sonos Play:5 ist, muss jeder für sich entscheiden. Der Era 100 soll mit einer UVP von 249 US-Dollar an den Start gehen, was wohl knapp 300 Euro entsprechen dürfte. Beide Speaker gibt es wahlweise in Schwarz oder Weiß

Verbessertes True Play

Sonos will die beiden Lautsprecher mit einem verbesserten True Play ausstatten. Nach der Einmessung mittels iOS-Device sollen die integrierten Mikrofone eine Korrekturmessung vornehmen, um den bestmöglichen Sound zu gewährleisten. Außerdem soll True Play so auch für Android-User möglich sein.

