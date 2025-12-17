Sonos-App steht in Version 80.35.9 bereit: das ist neu

Wir stehen kurz vor den Festtagen und da lauscht man natürlich gern den passenden Klängen und idealerweise funktioniert alles reibungslos. Um dies zu gewährleisten, hat Sonos noch einmal eine neue Firmware für seine Lautsprecher und ein neues App-Update veröffentlicht. Wir geben eine kurze Übersicht.

Neue Firmware

Parallel zum App-Update verteilt Sonos neue Firmware-Versionen für seine Lautsprecher. Dabei erhalten nicht alle Geräte denselben Softwarestand. Vor allem neuere Modelle profitieren von einer aktuelleren Version, während andere Lautsprecher auf getrennten Versionszweigen verbleiben:

Era 100, Era 100 Pro, Era 300, Move 2, Arc Ultra: 92.0-72090

Modern Players: 92.0-71170

Legacy Players: 86.2-70230

Inhaltlich behebt das Firmware-Update vor allem ein Problem beim Zugriff auf lokale Musikbibliotheken. In bestimmten Szenarien kam es zu Schwierigkeiten bei der Wiedergabe von Musik, die über ein NAS bereitgestellt wurde. Laut Sonos ist dieser Fehler nun behoben – allerdings ausschließlich auf den genannten neueren Modellen. Nutzer anderer Lautsprecher erhalten zwar ebenfalls eine neue Firmware, profitieren von dieser speziellen Korrektur jedoch nicht.

App in Version 80.35.8 ist verfügbar

Die Sonos-App ist unter iOS nun in Version 80.35.8 verfügbar. Sichtbare Änderungen betreffen unter anderem die Darstellung von Albumcovern, die jetzt mit abgerundeten Ecken angezeigt werden. Zusätzlich nennt Sonos Korrekturen bei den Line-In-Einstellungen sowie allgemeine Verbesserungen bei Stabilität und Leistung. Interne Anpassungen sollen dafür sorgen, dass Eingaben schneller verarbeitet werden und Verbindungsabbrüche seltener auftreten. Alles Dinge, welche die alte App wirklich gut beherrschte.