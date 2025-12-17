Darkroom ist in Version 7 mit einer neuen Rendering-Engine erschienen: Das ist neu

Apple ist seit geraumer Zeit dabei, die Kamera im iPhone zu professionalisieren. Das sorgt auch dafür, dass die entsprechenden Apps zur Bildbearbeitung den gleichen Weg gehen müssen. Besonders deutlich wurde das bei Darkroom. Von den Anfängen als reiner Bildeditor ist man schon lange weg. Nun haben die Entwickler eine Version vorgestellt und wir geben einen Überblick, was neu ist.

Darkroom 7

Die wichtigste Änderung von Darkroom 7 ist die neue Rendering-Engine, welche die Grundlage für die zukünftige Bearbeitung von Bildern und Videos darstellt. Die Entwickler haben eigenen Angaben zufolge das Augenmerk auf eine stabilere und flüssigere Verarbeitung für aktuelle Videoformate, RAW-Dateien und generell große Dateien gelegt. Auf einem Mac und iPad können Nutzer Bilder nun deutlich weiter herauszoomen als bisher, um Komposition und Bildwirkung besser beurteilen zu können. Gleichzeitig ist ein extrem tiefes Hineinzoomen bis auf Pixelebene möglich. Die Arbeitsfläche lässt sich optisch anpassen, etwa durch frei wählbare Hintergrundfarben, um Farben und Kontraste realistischer einzuschätzen. Ein weiterer Vorteil auf großen Displays: Masken für lokale Anpassungen können auch außerhalb des eigentlichen Bildrahmens platziert werden.

Einheitliche Bedienung auf allen Geräten

Parallel zur neuen Engine wurde die Bedienung auf Mac, iPad und iPhone vereinheitlicht. Regler, Zuschnitt und Masken reagieren direkter auf Eingaben und bleiben auch beim Zoomen oder Drehen exakt mit dem Bild verknüpft. Technisch setzt Darkroom 7 auf eine verlustfreie Verarbeitung im linearen Farbraum. Dadurch bleiben mehr Bildinformationen erhalten, was sich insbesondere bei der Wiederherstellung von Lichtern und Schatten in feineren Abstufungen bemerkbar macht. Wichtig: Alle genannten Verbesserungen stehen auch auf dem iPhone zur Verfügung.

Bestrandskunden profitieren ohne Aufpreis

Das Update steht ab sofort im jeweiligen App Store zur Verfügung und kann auf iPhone, iPad und MAc geladen werden. Für Bestandskunden ist das Update komplett kostenfrei. Die Entwickler bieten zwar eine kostenfreie Basisversion an, die hier genannten neuen Funktionen setzen aber das kostenpflichtige Abonnement Darkroom+ voraus. Die Preise liegen bei 9,99 Euro pro Monat, 44,99 Euro pro Jahr oder 99,99 Euro als Einmalkauf.

