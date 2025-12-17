Großbritannien setzt auf freiwillige Altersverifikation bei Apple und Google

Großbritannien verzichtet vorerst auf eine gesetzliche Verpflichtung und setzt stattdessen auf freiwillige Mitarbeit der großen Plattformbetreiber. Apple und Google sollen dazu bewegt werden, eine Altersverifikation für explizite Bilder und Inhalte direkt auf iOS- und Android-Geräten umzusetzen. Ursprünglich hatte die Regierung auch verpflichtende Algorithmen zur automatischen Nackterkennung geprüft, sich nun jedoch für einen kooperativen Ansatz entschieden.

Teil des Online Safety Act

Die Initiative ist Teil des Online Safety Act und eingebettet in ein größeres Maßnahmenpaket zum Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt sowie problematischen Online-Inhalten. Zunächst stehen mobile Betriebssysteme im Mittelpunkt, perspektivisch könnte die Regelung jedoch auch auf Desktop-Plattformen ausgeweitet werden. Laut der Financial Times soll es dabei zunächst auf freiwilliger Basis geschehen.

Bisherige Erfahrungen mit Webseiten-Sperren sind jedoch ernüchternd

Hintergrund des Kurswechsels sind die bisherigen Probleme mit Altersverifikationen auf Webseiten. Diese führten in der Praxis zu zahlreichen Fehlblockaden, bei denen auch harmlose Inhalte gesperrt wurden. Die Plattform Imgur reagierte darauf mit einem kompletten Rückzug aus dem britischen Markt, anstatt die geforderten Mechanismen umzusetzen. Zudem zeigte sich die begrenzte Wirksamkeit der Maßnahmen: Nach Einführung der Sperren stieg die Nutzung von VPN-Diensten sprunghaft an. Proton VPN meldete zeitweise einen Zuwachs der Neuanmeldungen von rund 1.400 Prozent pro Stunde. Andere Nutzer umgingen die Altersprüfung schlicht durch falsche Angaben bei automatisierten Verfahren.

Altersprüfung auf Geräteebene als Alternative

Eine Altersverifikation direkt auf Betriebssystemebene könnte solche Umgehungsstrategien deutlich erschweren. VPNs wären in diesem Fall kaum wirksam, da die Einschränkungen nicht auf Netzwerk-, sondern auf Geräteebene greifen würden. In den kommenden Tagen will die britische Regierung ihre Pläne weiter konkretisieren. Langfristig wird sogar ein VPN-Verbot für Minderjährige diskutiert – was wiederum eine verlässliche Altersverifikation voraussetzen würde. Und da stellt sich die Frage, wie Apple und Google bzw. die Hersteller von Android-Smartphones dies realisieren sollen.