Prime Video Leihaktion zum letzten Mal in 2025 neu aufgelegt:

Dieses Wochenende kommt ihr in den Genuss einiger Rabattaktionen, mit denen man sich für die anstehenden Weihnachtsfeiertage bestücken kann. Prime Video mischt nämlich ebenfalls mit und legt das letzte Mal in diesem Jahr seine altbekannte Rabattaktion auf, wir haben die Details

Knapp 80 Filme zu je 0,99 Euro ausleihen

Die Leihfilm-Aktion hat sich zu einem absoluten Klassiker entwickelt. Über das Nikolaus-Wochenende bietet Prime Video dieses Mal knapp 80 Filme zur Auswahl, mit einigen aktuellen und spannenden Titeln. Wie üblich, nehmen wir eine kleine Kuration vor:

From the World of John Wick: Ballerina

Jurassic World: Die Wiedergeburt

Drachenzähmen leicht gemachrt

Safe House: Verrat ist die ultimative Waffe

Immer Ärger mit Grandpa

Guns Up

Heldin

Killer´s Bodyguard

Killer´s Bodguard 2

Warfare

Julie bleibt still

