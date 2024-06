Home Hardware Sonos Ace: der Kopfhörer ist nun offiziell im Handel verfügbar

Sonos Ace: der Kopfhörer ist nun offiziell im Handel verfügbar

Lange haben Fans und Journalisten darauf gewartet, vor rund anderthalb Wochen hat Sonos dann Nägel mit Köpfen gemacht und seinen ersten Over-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Dieser ist nun im Handel verfügbar.

Sonos Ace

Wie bereits angerissen, es handelt sich hier um einen Over-Ear-Kopfhörer, bei dem sich Sonos von verschiedenen Herstellern inspirieren ließ. Die magnetisch haftenden Ohrpolster kennt man von den AirPods Max, die Designsprache ist ein Mix aus Bose und Sony. Ein eigens entwickelter 40-mm-Treiber soll für Spitzensound sorgen. Der Kopfhörer unterstützt Spatial Audio und soll später via Tastendruck den TV-Sound von einer Sonos Arc übernehmen können. Die maximale Akkulaufzeit beträgt 30 Stunden. An dieser Stelle könnt ihr noch einmal die Details nachlesen.

Ab sofort verfügbar

Der Sonos Ace wird mit Weiß und Schwarz in zwei Farben angeboten und ist ab sofort im Handel verfügbar. Die UVP liegt bei 499,00 Euro, interessanterweise ist bei Mediamarkt direkt ein 15%-Coupon verfügbar. Im Lieferumfang ist ein USB-C-Kabel zum Laden und ein Klinkenkabel erhältlich, der Sonos Ace kommt zudem in einer Hardshell-Box. Die ist, wie der Kopfhörer selbst, sehr wertig in der Verarbeitung.

