Geschätzt 100 Millionen Menschen nutzen heute weltweit eine Apple Watch

Die Apple Watch konnte im letzten Jahr deutlich an Nutzern hinzugewinnen: Heute tragen geschätzt rund 10% der Nutzer eines iPhones auch eine Smartwatch von Apple am Arm. Die Zahl würde noch deutlich höher liegen, würde sich die Apple Watch überall so gut verkaufen, wie in den USA.

Die Apple Watch ist eines von Apples erfolgreichsten Produkten, das zeigt sich nicht nur regelmäßig in den Quartalszahlen, in denen die einzelnen Geschäftsbereiche mit Umsatz und Gewinn aufgeschlüsselt werden, sondern auch an verschiedenen Schätzungen von Marktbeobachtern und Analysten. Die neueste Einschätzung zum Thema stammt von Neil Cybart. Er geht davon aus, dass aktuell weltweit rund 100 Millionen Apple Watch-Einheiten im Einsatz sind.

Das Wachstum verlief seit der Einführung der Original-Apple Watch 2015 dabei nicht gleichmäßig, allein im letzten Jahr kamen rund 30 Millionen verkaufte Einheiten hinzu.

Die Apple Watch ist in den USA besonders stark

Ein Schlüsselfaktor ist, dass eine Apple Watch (Affiliate-Link) auch ein iPhone voraussetzt, sieht man von ganz wenigen Anwendungsprofilen wie der Familienkonfiguration ab. Laut Neil Cybart tragen aktuell rund 10% der iPhone-Nutzer auch eine Apple Watch. Laut Apple werden aktuell weltweit rund eine Milliarde iPhones genutzt.

In den USA ist die Apple Watch traditionell stark und somit auch unter iPhone-Nutzern deutlich weiter verbreitet. Hier nutzen rund 35% der iPhone-Nutzer auch eine Apple Watch. Würde sich diese Entwicklung global durchsetzen, würden perspektivisch rund 350 Millionen Uhren auf der Welt im Einsatz sein, es ist aber natürlich klar, dass das eine Milchmädchenrechnung ist. Nicht nur wird sich die Apple Watch in den übrigen westlichen Industrieländern absehbar nicht so stark verkaufen, wie in den USA, in Schwellen- und Entwicklungsländern sieht die Sache ohnehin noch einmal völlig anders aus.

