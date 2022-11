Home Deals Tech-Deals: Zwei Multiport-Netzteile mit 2x USB-C und mehr als 100 Watt PD für unter 60€

Verfasst von Patrick Bergmann // 14. November 2022 um 15:29 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wisst Ihr, was Apple für sein 96-Watt-Netzteil verlangt? Richtig, es sind satte 85 Euro. Belkin und Spigen bieten beide jeweils ein Modell an, was mehr Ladeleistung, mehr Anschlüsse und kleinere Abmaße bietet und zudem deutlich günstiger ist.

Ladegeräte mit mehr als 100 Watt PD + 2x USB-C und 2x USB-A

Hierbei handelt es sich um sogenannte Multiport-Ladegeräte, die besonders für Reisen extrem praktisch sind. Das Modell von Belkin bietet insgesamt 108 Watt an, das Modell von Spigen liefert sogar satte 120 Watt. Es versteht sich von selbst, dass beide Netzteile mit der GaN-technologie ausgestattet sind.

Beachtet bitte, dass beim Modell von Spigen auf der Produktseite noch ein Rabattcode aktiviert werden muss. Dieser drückt den Preis von knapp 78 Euro auf nur noch 59 Euro. Das Ladegerät von Belkin kostet nach Abzug des Rabatts nur noch 49,99€

