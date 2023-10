Home Apple So schaut ihr heute Nacht das Apple-Event

So schaut ihr heute Nacht das Apple-Event

Heute Nacht deutscher Zeit wird Apple wohl mehrere neue Macs vorstellen. Die vorproduzierte Veranstaltung wird im Livestream zu sehen sein und zwar auf verschiedenen Plattformen und Geräten – ein Überblick folgt – auch wir werden heute Nacht über die neuen Produkte berichten.

Apples Scary Fast-Event wird zu ungewohnt später Stunde übertragen. Der Livestream startet um 01:00 Uhr deutscher Zeit.

Zusehen könnt ihr wie immer über Apples Event-Webseite, dort ist die Verzögerung meist am geringsten. Erforderlich ist ein aktueller Browser, unterstützt werden neben Safari auch Chrome, Edge und Firefox.

Livestream läuft auch auf YouTube

Daneben wird die Veranstaltung wie üblich auch auf YouTube übertragen, der entsprechende Stream ist bereits vorbereitet und startet heute Nacht.

Ferner können Nutzer eines Apple TV das Event ebenfalls über ihre TV-Box sehen, der entsprechende Eintrag erscheint wenige Minuten vor Start der Veranstaltung.

Auch in der Apple TV-App für andere Plattformen lässt sich die Übertragung ansehen, hierzu zählen neben Fire TV auch die Smart TVs von Samsung, Sony und LG.

Auch wir berichten heute Nacht

Wir werden heute Nacht ebenfalls über die Neuvorstellungen berichten und voraussichtlich auch wieder einen Liveticker anbieten. Daneben wird es Beiträge zu den neuen Produkten geben. Da wir in reduzierter Besetzung in die Nachtschicht gehen, kann es an dieser Stelle etwas länger dauern.

