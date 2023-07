Home Deals So geht’s: Apple TV+ bis zu sechs Monate kostenlos auch für Bestandskunden

Wer eine Playstation hat, kann noch für wenige Tage ein kostenloses Probe-Abo von Apple TV+ abschließen. Die Aktion gilt in Teilen auch für Bestandskunden und endet am 31. Juli. Das Angebot muss direkt an der Konsole eingelöst werden.

Apple TV+ gibt es zwar nicht in einer werbefinanzierten Gratisversion, doch werden immer wieder zeitlich begrenzte Probe-Abos unter die Leute gebracht, die über verschieden Partner ausgespielt werden. Eine Aktion läuft aktuell in Zusammenarbeit mit Sony. Sie richtet sich an Besitzer einer Playstation 4 oder 5.

Bis zu sechs Monate Apple TV+ kostenlos schauen

Wenn ihr eine Playstation 5 (Digital oder Disc) besitzt, könnt ihr Apple TV+ sechs Monate kostenlos nutzen und zwar auch dann, wenn ihr bereits ein Apple TV+-Abo habt.

Hierfür müsst ihr die Apple TV-App über die Suchleiste oder aus dem Bereich „Apple Apps“ vom Homescreen wählen und euch mit eurer Apple-ID anmelden.

Nach Ende des Probezeitraums läuft das Abo zu den üblichen sieben Euro monatlich weiter.

Drei Monate für PS4-Besitzer

Etwas weniger üppig ist das Angebot für Nutzer einer Playstation 4, gleich welcher Version. Hier sind es drei Monate kostenlose Nutzung von Apple TV+, zudem gilt das Angebot hier nur für Neukunden.

Auch hier muss der Deal an der Konsole eingelöst werden, ein PSN-Account ist in beiden Aktionen Pflicht. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Juli. Hier gibt es alle weiteren Infos zum Angebot bei Sony.

