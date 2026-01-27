Sonos stellt Amp Multi vor: Mehrzonen-Streaming für professionelle Installationen

Der Multiroom-Spezialist Sonos erweitert sein Portfolio für den professionellen Einsatz und präsentiert mit dem Amp Multi einen neuen Mehrkanal-Streaming-Verstärker. Das Gerät richtet sich gezielt an Fachinstallateure und soll komplexe Audiokonzepte in größeren Wohnhäusern und offenen Grundrissen vereinfachen. Trotz des klaren Profi-Fokus bleibt der Amp Multi vollständig in bestehende Sonos-Systeme integrierbar.

Energieeffiziente Verstärkertechnik ohne aktive Kühlung

Technisch setzt Sonos beim Amp Multi auf eine energieeffiziente Verstärkerarchitektur. Eine auf Galliumnitrid basierende Leistungsstufe in Verbindung mit digitaler Nachregelung soll für konstante Ausgangsleistung sorgen und gleichzeitig die Abwärme reduzieren. Der Amp Multi arbeitet lüfterlos und bleibt damit auch im Dauerbetrieb geräuschlos. Das rackfähige Gehäuse ist für den Einbau in Technikschränke ausgelegt und benötigt nur wenig Platz.

Mit acht verstärkten Ausgängen à 125 Watt und bis zu vier frei konfigurierbaren Zonen bietet Amp Multi ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit und ermöglicht Fachinstallateuren, Audio-Systeme präzise auf Raumstruktur und die akustischen Anforderungen der Kunden abzustimmen – vom offenen Wohn-Essbereich bis hin zu mehreren separat steuerbaren Zonen innerhalb eines Hauses.

Zentrale Einrichtung und präzise Klangabstimmung

Die Einrichtung erfolgt zentral über die Sonos App. Geräte lassen sich eindeutig identifizieren, ohne Seriennummern manuell zuzuordnen. Für die Feinabstimmung stehen erweiterte DSP-Funktionen zur Verfügung, darunter ein mehrbandiger Equalizer, Pegel- und Laufzeitanpassungen sowie spezielle Profile für Sonos-Einbaulautsprecher. Ziel ist eine gleichmäßige Wiedergabe auch in akustisch anspruchsvollen Räumen.

Verfügbarkeit

Mit dem Amp Multi will Sonos gezielt den professionellen Markt adressieren. Deshalb erfolgt der Vertrieb über über autorisierte Installationspartner. Preise für den Amp Multi werden aktuell noch nicht offiziell kommuniziert.