Home Apps „Skip“ erleichtert iOS-Apps Umzug auf Android

„Skip“ erleichtert iOS-Apps Umzug auf Android

Ein großes Hindernis bei der App-Entwicklung ist, dass man in der Regel separate Apps für iOS und Android entwickeln muss. Es gibt zwar plattformübergreifende Frameworks wie React Native, diese führen jedoch oft zu einer schlechteren Nutzererfahrung auf beiden Plattformen.

„Skip“ zielt darauf ab, dieses Problem zu lösen, indem es ermöglicht, bestehende iOS-App mit minimalem Aufwand in native Android-Apps zu konvertieren. Wie die Entwickler auf X (ehemals Twitter) mitteilen, ist nun Version 1.0 verfügbar.

Kostenlose Nutzung nach langer Beta

Skip war über ein Jahr lang in der Beta-Phase, ist jetzt jedoch für Entwickler verfügbar. Besonders für unabhängige Entwickler ist das Tool spannend, denn es ist kostenlos nutzbar. Skip nimmt bestehenden Swift- und SwiftUI-Code und kompiliert ihn in Kotlin und Compose, als wäre er nativ für Android geschrieben. Der iOS-Code bleibt unverändert und Xcode kann weiterhin für beide Plattformen in einer einheitlichen Codebasis verwendet werden.

Entwickler können entscheiden, welchen Code sie auf beiden Plattformen teilen und welchen sie separat halten möchten. Außerdem ermöglicht das Tool die Nutzung von Swift/Objective-C-Bibliotheken für iOS und Kotlin/Java-Bibliotheken für Android. „Skip“ ist eine interessante Option für iOS-Entwickler, die ihre Apps auf Android bringen möchten. Die App senkt die Hürden für die Entwicklung nativer Android-Apps deutlich.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.