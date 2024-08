Home Apps Halide 2.15 führt Fotografie ganz ohne künstliche Eingriffe ein

Halide 2.15 führt Fotografie ganz ohne künstliche Eingriffe ein

Verfasst von Patrick Bergmann // 19. August 2024 um 15:00 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Apple hat seit dem iPhone 4 enorm viele Ressourcen in die Entwicklung der iPhone-Kamera gesteckt, was neben der Hardware explizit auch die Software umfasst. Wer heute mit einem aktuellen iPhone ein Bild knipst, bekommt immer ein bearbeitetes Ergebnis. Genau hier setzen die Macher von Halide an und führen mit dem neuesten Update die Option „process zero“ ein.

Halide 2.15 ist da

Wer heute mit einem iPhone fotografiert, bekommt dank Smart HDR, Rauschunterdrückung auf dem Sensor ein bearbeitetes Bild geliefert. Wer hier noch Hand anlegen bzw. die Rohdaten haben möchte, muss in RAW fotografieren. Dabei darf nicht vergessen werden, dass Apple ProRAW eine Kombination aus Apples Algorithmen und dem klassischen RAW-Format ist. Wer den natürlichen Look eines Bildes mit der typisch leichten Körnung haben will, schaut in die Röhre oder installiert das neue Update von Halide. In Halide 2.15 gibt es nämlich einen neuen Aufnahmemodus namens „process zero“, bei der sämtliche Bildverbesserer abgestellt sind. Hier kommt es mehr denn je auf das Auge und das Geschick des Fotografen an. Die Macher haben dazu auch einenausführlichen Blogeintrag verfasst. Anbei einmal die Release-Notes:

Verarbeitung

Wenn Sie ein Foto mit Ihrem iPhone aufnehmen, wird Ihr Foto verarbeitet. Je neuer Ihr iPhone ist, desto mehr wird in der Regel verarbeitet: Manchmal greift sogar die künstliche Intelligenz ein, um Ihre Aufnahme erheblich zu verändern. Personen werden aufgehellt, Rauschen wird reduziert, Details werden verbessert und „Fehler“ werden entfernt.

Vielleicht gefällt Ihnen das, vielleicht auch nicht. Das kann sich sogar von Foto zu Foto ändern. Das hat uns zum Nachdenken gebracht: Warum sollte man die Bearbeitung nicht so wählen können, wie man ein Objektiv wählt? Wo Halide es Ihnen bisher erlaubte, die Verarbeitung zu reduzieren, gibt Ihnen Halide 2.15 die totale Kontrolle: Wir lassen Sie jetzt Ihre Bildverarbeitung von Anfang an wählen. Wenn Sie Halide zum ersten Mal einrichten oder wenn Sie auf die Formatauswahl in der App tippen, bieten wir Ihnen jetzt eine Auswahl an:

Apples Standard-Bildverarbeitung, reduzierte Bildverarbeitung oder etwas Neues: Process Zero.

Process Zero

Process Zero ist unser eigener Prozess. Wir nehmen Sensor-Rohdaten und führen nur eine minimale Verarbeitung durch, um eine schöne, natürliche und filmähnliche Aufnahme zu erstellen. Er ist sehr schnell (bis zu 20 Mal schneller als ProRAW) und wird zusammen mit einer nativen 12-Megapixel-RAW-Datei gespeichert. Sie können es jederzeit auswählen, indem Sie auf der Halide-Benutzeroberfläche auf das Symbol für die Formatauswahl „RAW“ / „HEIC“ tippen, oder Sie können in den Aufnahmeeinstellungen einen Prozess auswählen. Nachdem Sie ein paar Aufnahmen gemacht haben, ist die Verwendung ganz einfach: Auf Ihrem iPhone verwendet jede App, in der Sie Ihre Fotos öffnen, das Process Zero-Bild, und jeder Editor, der RAW unterstützt, öffnet die RAW-Daten zur weiteren Bearbeitung. Ganz einfach! Nach vielen Veröffentlichungen, die sich auf die neuesten und besten iPhones konzentriert haben, können wir mit Stolz sagen, dass wir hart daran gearbeitet haben, Process Zero für alle von uns unterstützten iPhones anzupassen und zu optimieren. Diejenigen, die kein ProRAW auf ihren iPhones haben, werden sofort von einer besseren Verarbeitung ihrer RAW-Aufnahmen und dem Image Lab profitieren. Hinweis: Process Zero ist nicht für die Fotografie bei schlechten Lichtverhältnissen geeignet, da es zu Rauschen und Farbstichen kommen kann. Er verfügt nicht über HDR oder KI, um den Detail- oder Dynamikbereich zu optimieren. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie ganz ohne Apples Bearbeitung fotografieren möchten – ähnlich wie bei einer älteren Digitalkamera, für natürlich wirkende Aufnahmen oder als Ausgangspunkt für die Bearbeitung.

Image Lab

Bei unseren Aufnahmen mit Process Zero haben wir festgestellt, dass wir die Ergebnisse oft nicht großartig bearbeiten wollten, aber manchmal wollten wir die Belichtung optimieren. Da alle Process Zero-Aufnahmen die ursprünglichen RAW-Daten enthalten, haben wir beschlossen, unsere erste Bearbeitungsfunktion hinzuzufügen: das Bildlabor. Tippen Sie in der Anzeige auf das kleine Symbol +/-, um das Bildlabor zu öffnen. Wenn Sie hier die Belichtung anpassen, werden die Rohdaten mit Process Zero neu verarbeitet, so dass Sie oft verloren gegangene Details in Schatten oder Lichtern wiederherstellen können. Beim Speichern bleiben die RAW-Daten intakt und es wird eine neue Process Zero-Aufnahme gespeichert. Einfache, schnelle Anpassungen, ideal, wenn Sie die Bearbeitung überspringen oder einen ersten Durchgang mit Ihren Aufnahmen machen möchten.

Mehr

Überall gibt es Optimierungen und Korrekturen sowie einige neue, geheime Ergänzungen für diejenigen, die Halide gerne anpassen. Dies ist unsere erste große Version seit der Veröffentlichung von Kino vor wenigen Wochen, und wir freuen uns sehr, dass wir ein weiteres großes Update für Halide-Nutzer auf den Weg bringen konnten.

Update gibt Ausblick auf Halide Mark III

Die Macher erklären auch, warum man diese Option einführt. Sie ist ein erster Ausblick auf die runderneuerte Version 3 von Halide, die aller Voraussicht nach mit dem Release des iPhone 16 und dem „Capture Button“ kommen wird.

Update für Bestandskunden kostenfrei

Das Update lässt sich über den App Store kostenfrei laden, die Entwickler haben das Preismodell seit geraumer Zeit umgestellt. Man hat nun die Wahl zwischen einem Jahresabo zum Preis von 12,99 Euro oder der Lifetime-Lizenz zum Preis von nunmehr 69,99 Euro.

Den Einmalpreis erachten wir als reichlich überzogen und soll klar zum Abonnement motivieren. Dieses ist preislich unserer Meinung nach fair, da die Entwickler wirklich auf Zack und schnell sind, nötig haben sie diese Vorgehensweise jedoch nicht.

