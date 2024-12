Home Sonstiges Siri streikt auf HomePod: Kennt ihr das Problem?

Siri macht aktuell Probleme – zumindest bei HomePod-Nutzern. In mehrere Foren melden sich Kommentatoren zu Wort, die ein entsprechendes Problem melden. Wie sieht es bei euch aus?

Seit Wochen kommt es in mehreren Fällen zu Siri-Ausfällen auf dem HomePod. Andere Geräte sind wohl nicht betroffen. Nutzer beklagen auf Reddit etwa, dass sie von Siri auf dem HomePod konsequent ignoriert werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob HomePod, HomePod 2 oder HomePod mini.

Ein Neustart hilft nicht

Selbst wer die HomePods neu startet, bringt Siri nicht zurück an die Arbeit. In manchen Fällen half es wohl, die Geräte komplett auf Werkeinstellungen zurückzusetzen und neu einzurichten. Erfolgreiche User hatten vorher den Siri-Sprachverlauf gelöscht. Andere geben an, dass das Deaktivieren der Geräuscherkennung bei der Lösung des Problems geholfen habe.

Auch wenn das Problem schon länger bekannt ist, scheint es immer noch vereinzelt zu exisitieren. Eine offizielle Stellungnahme von Apple gab es nicht. Habt ihr ähnliche Probleme und wenn ja, wie konntet ihr sie lösen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

