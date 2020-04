Siri soll lernen, im Zusammenhang zu denken: Apple kauft AI-Startup für natürliche Sprache

Apple hat sich ein AI-Startup geleistet, mit dem man das Sprachverständnis von Siri verbessern möchte. – dieses hat es nach wie vor leider auch dringend nötig: die Technologie von Voysis setzt unter anderem an der Erkennung von zusammenhängenden Fragen zum selben Thema an.

Apple war wieder auf Einkaufstour. Das Unternehmen hat sich das Startup Voysis gekauft, ein Unternehmen mit dem Schwerpunkt AI und ganz besonders der Erforschung des künstlichen Verständnisses gesprochener Sprache. DAs in Irland gegründete Unternehmen setzte auf eine Methode namens Wavenets, die bei der Google-Tochter DeepMind entwickelt wurde. Bei Voysis ist es nun bereits vor geraumer Zeit gelungen, dieses Modell in seinem Umfang deutlich zu komprimieren. Die trainierte Version benötigt nun nur noch 25 MB Speicherplatz auf einem Smartphone, so Voysis-Mitgründer Peter Cahill bereits 2018.

Apples Siri muss weiterhin noch viel lernen

Das Voysis-Modell wurde inzwischen an zahlreiche Unternehmen lizensiert. Es sollte unter anderem bei gesprochenen Anweisungen im Shopping-Bereich helfen: Nutzer können mit einer simplen Anfrage etwa nach neuen Fernsehern fragen und dann auch gleich Präferenzen wie 4K oder ihr maximales Budget nennen.

Voysis wurde bereits im Jahr 2012 gegründet und unterhielt außerhalb Irlands auch noch Büros in Boston, das Unternehmen konnte zudem vor zwei Jahren noch acht Millionen Dollar Wagniskapital von Polaris Partners einstreichen, notiert die Agentur Bloomberg, die über die Übernahme berichtete. Apple wird die Voysis-Technologie wohl ohne großen Umweg dazu benutzen, Siris Verständnis von Zusammenhängen zu verbessern.

Wann mit ersten Ergebnissen zu rechnen sein wird, ist abzuwarten.Apple reagierte nur mit seinem üblichen Sprüchklein auf entsprechende Anfragen, wonach man von Zeit zu Zeit kleinere Firmen übernimmt. Auch ein Preis wurde nicht genannt.

-----

