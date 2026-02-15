Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Cape Coral 1. Break through my Defense“ für 1,99 Euro mitnehmen

Der Winter scheint sich noch einmal zurückzumelden und lädt damit ein, es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen. Apple sorgt für den passenden Lesestoff.

Das E-Book der Woche

Auf dem Platz gewinnt er jedes Spiel. Aber kann er auch ihr Herz gewinnen?

Als die Eltern der 20-jährigen Payton bei einem tragischen Unfall ums Leben kommen, bricht für sie eine Welt zusammen. Da sie die Schulden für ihr Elternhaus in Tennessee nicht abbezahlen kann, zieht sie in das Poolhaus ihres Onkels nach Cape Coral in Florida. Ein Albtraum für die mehrgewichtige Musikstudentin. Zwischen oberflächlichen Models und durchtrainierten College-Sportlern versucht Payton, mit ihrer Trauer fertig zu werden. Und mit den Gefühlen, die Cameron, der Quarterback der Cape Coral Tigers, in ihr auslöst …

-> Hier geht es zum Pageturner (Affiliate-Link)

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Wobei dies nicht stimmt, Apple hat den Preis überraschend auf 0,99 Euro reduziert. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!