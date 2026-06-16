Silo Staffel 3 auf Apple TV: Erster Trailer zeigt Entstehungsgeschichte der Silos

Apple TV hat sich in den vergangenen Jahren primär durch starke Science-Fiction-Produktionen einen Namen gemacht. Dazu gehört auch zweifelsfrei die Serie „SILO“, die innerhalb kürzester Zeit Fans und Kritiker gleichermaßen überzeugen konnte. In wenigen Wochen läuft endlich die dritte Staffel an.

Dritte Staffel ergründet die Entstehung der Silos

Die Serie basiert weiterhin auf der Bestseller-Trilogie von Hugh Howey und erzählt die Geschichte einer unterirdischen Gesellschaft von 10.000 Menschen, die unter mysteriösen Umständen vom Rest der Welt abgeschnitten lebt. Im Zentrum steht erneut Juliette Nichols, gespielt von Rebecca Ferguson, die nach den Ereignissen der zweiten Staffel mit Gedächtnisverlust zurückkehrt – während sich das Silo von der vorangegangenen Rebellion erholen muss und zugleich einer neuen Bedrohung gegenübersteht.

Die große Neuerung der dritten Staffel ist jedoch eine zusätzliche Zeitebene: Erstmals blickt die Serie in die sogenannten „Before Times“, also in die Jahrhunderte vor den bisherigen Geschehnissen. Dort verfolgen die Journalistin Helen Drew und der Kongressabgeordnete Daniel Keene eine Verschwörung, die schließlich zu den Ereignissen führt, die die Welt grundlegend verändern. Damit dürfte die neue Staffel einige der größten offenen Fragen des Franchise klären – etwa, wie es überhaupt zum Bau der Silos kam, was hinter dem System steckt und wie der Untergang der Alten Welt ablief. Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr.

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Neben Rebecca Ferguson kehren auch Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite und Clare Perkins in ihre bekannten Rollen zurück. Verstärkung erhält der Cast durch Zukerman und Henwick, die bereits im Finale der zweiten Staffel zu sehen waren, sowie durch Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Reed Birney und Matt Craven.

Anfang Juli geht es bereits los

Fans mussten doch recht lange auf die dritte Staffel warten, die ebenfalls wieder zehn Episoden umfasst. Der Start der Staffel ist für den 03. Juli 2026 mit einer Folge angesetzt. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter, das Staffelfinal ist für den 04. September 2026 angesetzt.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.