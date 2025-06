Signify bringt den Hue Wall Washer und den Smart Button in überarbeiter Version in den Handel

Dank Matter lassen sich mittlerweile Leuchtmittel von verschiedenen Herstellern auch abseits von HomeKit vergleichsweise einfach bedienen, dennoch bietet Philips Hue das mit Abstand größte Sortiment an. Dieses wird nun erweitert und soll gerade im Wohnzimmer das stimmungsvolle Ambiente erweitern. Außerdem gibt es den Smart Button nun in Version 3.

Überarbeiteter Smart Button

Kommen wir zunächst zum Smart Button, der funktional nicht erweitert wurde. Weiterhin kommen Bluetooth und Zigbee 3.0 als Konnektivitätsstandards zum Einsatz, die Stromversorgung wird von einer CR2032-Knopfzelle übernommen. Diese soll in etwa zwei Jahre halten. Optisch ist der Smart Button allerdings kompakter geworden, der Hersteller hat die Größe um etwa 30% reduzieren können.

Der Smart Button verfügt wieder über eine magnetische Halteplatte, die wiederum mittels Klebestreifen an der Wand montiert werden kann. Ein kurzer Tastendruck schaltet voreingestellte Szenen ein oder aus. Durch längeres Drücken können Nutzer die Helligkeit regulieren. Alle Funktionen lassen sich in der Hue App individuell anpassen, etwa um bestimmte Räume anzusteuern oder unterschiedliche Szenarien zu bestimmten Tageszeiten zu aktivieren.

Wall Washer

Das neue Leuchtmittel hört auf den Namen Wall Washer und ist in unseren Augen eine Ablöse der Hue Iris. Das kugelförmige Leuchtmittel ist nicht nur in die Jahre gekommen, auch die Standfestigkeit ist ausbaufähig. Doch zurück zum Wall Washer, der vor die Wand (je weiter weg, desto größer soll der Effekt sein) aufgestellt wird, verfügt über ein Gehäuse aus Aluminium und drei einzelne LEDs. Dank der integrierten ColorCast-Technologie erzeugt die Leuchte laut Signify lebendige Farbverläufe und beeindruckende Lichteffekte. Mit an Bord ist die Möglichkeit zur Synchronisation mit Spielen, Filmen oder Musik in Echtzeit. Ein speziell entwickelter Entertainment-Algorithmus sorgt dabei für realistische Darstellung und räumliche Immersion.

Preise und Verfügbarkeit

Der Preis für den Smart Button zeigt sich unverändert und liegt bei 21,99 Euro. Der Wall Washer hingegen hat eine stolze UVP, die liegt bei 199,95 Euro. Zwei Wall Washer gibt es im Doppelpack für 349,95 Euro. Vielleicht noch interessant, beim Netzteil gibt es keine Veränderungen – es handelt sich um das gleiche klobige Ding, welches der Hersteller seit nunmehr 10 Jahren verwendet.

