Amazfit schickt die Balance 2 und den Helio Strap ins Rennen

Analog zu den tws In-Ears dümpelten auch Smartwatches vor der Apple Watch unter ferner liefen herum. Doch der Erfolg der Modelle aus Cupertino sorgte für Nachahmer, die sich mittlerweile keinesfalls mehr verstecken müssen. Dazu zählt auch Amazfit, die nun kurz nach der Active 2 Square ihr neues Flaggschiff Balance 2 in den Handel schicken.

Die Balance 2

Die Balance 2 ist der Nachfolger der Balance, hat aber ein deutliches Upgrade bekommen. Das zeigt sich auch im Preis, der aber im Vergleich zu einer Apple Watch immer noch lächerlich gering ist. Die Balance 2 bietet ein rundes Display in einem schönen grauen Gehäuse aus einer speziellen Aluminiumlegierung an. Bei der Bildschirmtechnik handelt es sich um ein 1,5″ großes AMOLED-Display mit einer maximalen Helligkeit von 2000 Nits, geschützt von Saphirglas.

Zur Überwachung aller notwendigen biometrischen Metriken kommt Amazfits neuer BioSensor 6.0 zum Einsatz, der den Puls, Blutsauerstoff, aerobe/ anaerobe Anstrengung, VO₂ Max, Trainingsbelastung, Fitnesslevel, Stress, Müdigkeit, Zeit bis zur vollständigen Erholung, HRV und Schlafanalyse etc. misst.

Alle Daten werden in der Zepp-App aufbereitet und können in Apple Health eingebunden werden. Als neues OS läuft Zepp OS 5 darauf, wobei der Hersteller viel Feedback aus der Community hat einfließen lassen und nun bis zu 170 Sportarten unterstützt. Neben Hyrox kann man mit der Balance 2 auch zum Sporttauchern gehen, die maximale Tauchtiefe liegt offiziell bei 45 Meter. Zu den Verbesserungen von Zepp OS 5 zählen eine einstellbare Schriftgröße für verschiedene Sportarten, ein Feature namens Biohacking zur Gesamtanalyse der körperlichen Leistungsfähigkeit, ein Jetlag-Modus und mehr. Abgerundet wird die Ausstattung durch allerlei Konnektivitätsschnittstellen wie GPS/Glonass, Bluetooth, WiFi und NFC für das kontaktlose Bezahlen. Allerdings kommt hier ein Zahlungsdienstleister namens Curve zum Einsatz. Zur Akkugröße macht der Hersteller keine Angabe, es sind aber bis zu 21 Tage drin. Wer allerdings dauerhaft GPS zur Navigation, Kartenmaterial lässt sich offline auf der Balance 2 laden, nutzt, kommt maximal 39 Stunden aus.

Kurzer Ersteindruck

Wir waren auf dem Event in München und haben netterweise auch eine Balance 2 mitnehmen dürfen. An der Verpackung gibt es nichts zu rütteln, auch im Inneren ist alles aufgeräumt. Im Lieferumfang sind sogar zwei Armbänder inkludiert, eines aus (Kunst)Leder und ein Silikonarmband in einem für uns etwas undefinierten Rot. Da der Aufnahmesteg aber dem Standard von 22 mm entspricht, sollte man schnell bei Alternativen fündig werden.

Zum Laden ist ein Ladepuck enthalten, der mittels USB-C-Kabel angeschlossen wird, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Das Koppeln geht ähnlich schnell wie mit der Apple Watch, den auf der Balance 2 gezeigten Code einfach mit der App abscannen, Sprache einstellen, Bandsperre einrichten und dann in der Zepp-App die restlichen Schritte vornehmen. Die Balance 2 trägt sich überraschend angenehm, sie wiegt gerade einmal 41 Gramm (ohne Armband) und das nur 1,5″ runde Display ist in Kombination mit Zepp OS 5 mehr als ausreichend – alle wichtigen Informationen lassen sich bequem ablesen.

Zu unserer Überraschung wird der Puls konstant gemessen, die Apple Watch erledigt dies abseits von Training ja nur in einem 15-Minuten-Takt. Ebenfalls gut gefallen hat uns das Morgenupdate, bei dem Schlafdauer, Schlafphasen, Sauerstoffaufnahme über die Nacht zusammen mit der Temperatur am Morgen und Kalendereinträgen schön dargestellt und in einem sogenannten Bereitschaftsscore angezeigt werden. Zepp OS 5 lernt dank K.I. sogar dazu und bezieht auch Trainings, die Schlafdauer über den Lauf der Zeit mit ein und gibt dazu Tipps, wie man seinen Bereitschaftswert steigern kann. Last but not least haben wir kurz das Tracking von Essen ausprobiert, was Apple angeblich mit iOS26 auch in Health bringen sollte. Wie dem auch sei, unser Feldversuch zeigte sich überraschend zuverlässig beim Erkennen des abfotografierten Wraps.

Helio Strap

Als Ergänzung hat der Hersteller noch den Helio Strap vorgestellt, ein Armband. Dieses ist ebenfalls mit dem neuen BioSensor 6.0 ausgestattet, verzichtet aber komplett auf ein Display und wurde speziell für Sportler im Hyrox-Bereich entwickelt. Da man hier auch klettern und mit Kettle Balls etc. arbeiten muss, ist eine Uhr am Handgelenk oftmals störend.

Der Helio Strap lässt sich aber auch zusammen mit der Balance 2 nutzen und soll laut Amazfit die bisher genaueste Analyse an biometrischen Daten auf dem Markt ermöglichen. Allerdings werden nur 27 Sportarten unterstützt. Die Akkulaufzeit beträgt rund 10 Tage, bis zu 25 Tage im Energiesparmodus sind drin. Alle Daten werden dann über die App ausgelesen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Balance 2 mit einer Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen, wir würden aufgrund des Ersteindrucks sagen, man kommt bis zu 14 Tage aus, und dem Spahirglas kostet gerade einmal 299,90 Euro.

Das Helio Strap wird für 99,90 Euro auf der Webseite des Herstellers angeboten, zum Start ist jedoch nur das schwarze Modell verfügbar. Im Laufe des Jahres sollen weitere Farben folgen.

