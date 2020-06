Shot on iPhone Video “Dissolve” zeigt Tabletten in Auflösung

Verfasst von Hannes // 13. Juni 2020 um 17:20 Uhr // iPhone // Apple, iPhone, Video // 3 Kommentare

Das faszinierende Shot on iPhone Video “Dissolve” des Youtube-Kanals Sandmarc wurde mit dem Apple iPhone 11 aufgenommen. Zum Einsatz kam eine Sandmarc Makrolinse, die eine einzigartige Perspektive auf die Tabletten ermöglichen, die sich in dem Video auflösen.

Was sehen wir in Dissolve?

Das Shot on iPhone Video “Dissolve” dauert 2:29 Minuten und lässt uns in die Welt der Physik eintauchen. Wir sehen eine Reihe Tabletten in unterschiedlicher Form und Farbe, die von Pinzetten gehalten werden. Die Sandmarc Makrolinse am Apple iPhone 11 nimmt die Pillen im Detail auf und fährt an ihnen entlang.

Die Tabletten landen einzeln in einem Glas Wasser und können bewundern, wie sich die Schutzschicht mit Bläschen auflöst und das Medikament in Pulverform freigibt. Präsentiert wird uns das Auflösen aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Faszinierende Aufnahmen

Die runden Pillen ohne Schutzschicht explodieren wie ein Raumschiff, während die anderen schmelzen oder auseinanderbrechen. Bei einer Tablette verschwindet eine Zahl innerhalb weniger Millisekunden vollständig. Am Ende sehen wir noch sechs Tabletten auf unterschiedliche Art in Auflösung befindend.

Die Dreifach-Kamera des iPhone 11 und iPhone 11 Pro bietet eine hervorragende Leistung für hochwertige Shot on iPhone Videos.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!