Shot on iPhone “The Beach is Calling” fängt Strand stilvoll ein

Verfasst von Hannes // 5. Juli 2020 um 20:42 Uhr // iPhone // Apple, iPhone // 2 Kommentare

Das Shot on iPhone Video “The Beach is Calling” wurde vom Youtuber Looklikescoollike am Melasti Beach Strand in Mali gedreht und fängt Sommerfeeling ein. Wir sehen eine Mutter mit ihrer Tochter, wie sie in wunderbaren Bildern einen Tag am Strand verbringen.

Was sehen wir im Video?

In der ersten Szene schaut das Apple iPhone einer hübschen Frau im Sommerkleid, die am Strand steht, über die Schulter. Der Film zeigt, wie sie den Blick auf das Meer genießt. Sie steht an verschiedenen Stellen am Melasti Beach Strand und wir sehen, wie ihre Tochter in Zeitlupe gefilmt aus dem Wasser auftaucht, tanzt und die Landschaft erkundet.

Ein Krebs taucht hinter einem Stein auf, wir sehen wie die Dame durch monumentale Bauwerke spaziert und das Meerwasser fließt. Am Ende schließen sich Mutter und Tochter glücklich am Strand sitzend in die Arme.

Schöne Aufnahmen

Die Strandbilder sind mit dem iPhone stilvoll mit einem Fokus auf den Strand, einer Mutter und ihrer Tochter eingefangen worden. Welches iPhone-Modell für das Video genutzt wurde, erfahren wir leider nicht.

Das Apple iPhone liefert wegen seiner hochwertigen Kameras seit Jahren hervorragende Qualität mit der sich beeindruckende Videos im Hollywood-Stil aufnehmen lassen.

