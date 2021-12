Home Videos Shot on iPhone: Horror-Kurzfilm „Intruder 3 Be my Friend“ erzeugt Gänsehaut

Shot on iPhone: Horror-Kurzfilm „Intruder 3 Be my Friend“ erzeugt Gänsehaut

Der Horror-Kurzfilm “Intruder 3 Be my Friend” des Youtube-Kanals Film Design sorgt in seinen knapp zwei Minuten Dauer für einige Gruselmomente.

Als Aufnahmegerät für das Kurzvideo diente das Kamerasystem eines iPhone 13 Pro.

Was erwartet uns in Intruder 3: Be my Friend?

Im Horror-Kurzvideo “Intruder 3: Be my Friend” von Film Design sehen wir eine dunkelhaarige Frau, die Abends im Licht einer Lampe an einem Brief schreibt und durch ein Buch blättert. Auf einmal fällt etwas vom Tisch und sie möchte es aufheben, als sie unter dem Tisch plötzlich die Beine eine anderen Frau sieht.

Erschreckt blickt die Briefschreiberin auf zur anderen Tischseite und erblickt dort Niemanden.

Immer wieder schaut die hübsche Lady unter dem Tisch, sieht erneut die Beine und so langsam entspinnt sich ein unterschwelliger Horror, den keiner selbst erleben möchte…

Die kreativen Filmemacher haben die Spannung und Schockmomente hervorragend in ihrem Shot on iPhone-Video eingefangen, der den Zuschauer öfter vom Stuhl hochschießen lässt.

Abends bei Dunkelheit sollten zarte Naturen den Kurzfilm nicht alleine schauen…

