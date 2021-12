Home Deals iTunes-Countdown 2021 Tag 3: Heute „Justice League“ für 4,99€ kaufen

iTunes-Countdown 2021 Tag 3: Heute „Justice League“ für 4,99€ kaufen

Tag 3 im 2021 Countdown steht an und heute gibt es die volle Dröhnung Superhelden. Vielleicht nicht die schlechteste Auswahl in diesen Zeiten: Wonder Woman, Aquaman, The Flash und Batman wollen zusammen die Welt retten.

In ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE tut sich Bruce Wayne (Ben Affleck) nach dem selbstlosen Opfer von Superman (Henry Cavill) mit Diana Prince (Gal Gadot) zusammen, um ein Team von Metamenschen zusammenzustellen, das die Welt vor einer nahenden Bedrohung katastrophalen Ausmaßes schützen soll. Doch diese Aufgabe erweist sich als weitaus schwieriger, als Bruce gehofft hatte, denn jeder der Rekruten muss sich den Geistern seiner Vergangenheit stellen, um sich von alten Lasten zu lösen und schließlich gemeinsam eine einzigartige Liga von Helden zu gründen. Doch können Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) und Flash (Ezra Miller) den Planeten noch vor den finsteren Plänen von Steppenwolf, DeSaad und Darkseid retten? Gezeigt im Bildformat 4:3, wie vom Regisseur ursprünglich beabsichtigt.

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es ein neues Angebot.

