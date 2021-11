Home Videos Shot on iPhone 13: „Hollywood at Home“ zeigt Auto-Verfolgungsjagd

Shot on iPhone 13: „Hollywood at Home“ zeigt Auto-Verfolgungsjagd

In dem actionreichen Shot on iPhone 13 Clip “Hollywood at Home” von Tech Extra werden wir Zuschauer Zeuge einer spannenden Auto-Verfolgungsjagd in einer Garage.

Die Filmemacher verwendeten mehrere iPhone 13 Smartphones für ihr kleines kinoreifes Action-Stück. Der Youtuber zeigt in dem Videoclip mit Magical Landscape und Monster Movie außerdem zwei weitere Kurzvideos, die er mit seiner iPhone-Kamera aufnahm.

Was wird gezeigt?

Das Actionvideo “Hollywood at Home”, eingeordnet als Shot on iPhone 13-Video entführt uns in die Welt der RC-Autos in einer Garage. Zum Einsatz kommen verschiedene Automodelle wie Ford Mustang, Kombi und ein Jeep. Im Intro sehen wir einen Ford Mustang mit einem zweiten Sportwagen in einer Verfolgungsjagd, bei welcher der eine den anderen versucht zu überholen. Hierbei kommt es natürlich zu Zusammenstößen, die im Detail von der Kamera des iPhone 13 eingefangen werden. Der orangefarbene Flitzer rast in eine Reihe von Wassertonnen und erzeugt beim Aufprall eine eindrucksvolle Wasserfontäne, während ein silberner BMW über ihn hinweg rollt.

Das Smartphone wird für einige Szenen auf die Fahrzeuge befestigt, um die rasanten Fahrten aus verschiedenen Blickwinkeln präsentieren zu können. Begleitet wird das kleine Actionmovie von einer flotten Hintergrundmusik, die uns Zuschauer in den Bann zieht.

Magical Landscape und Monster Movie

Neben der Verfolgungsjagd zeigt uns der Youtuber Tech Extra mit “Magical Landscape” eine kunterbunte Fantasylandschaft und in “Monster Movie” steht ein Hund im Fokus, der als Monster durch eine Miniaturstadt spaziert.

Insgesamt zeigen die drei Videos, welche Möglichkeiten der Cinematic-Modus der Kamera des iPhone 13 bietet und was für eine Kreativität das Smartphone bei einem Filmer entfalten kann.

