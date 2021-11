Home Apps Seit gestern: CyberGhost VPN günstiger – diese Features hat sonst keiner

Seit gestern: CyberGhost VPN günstiger – diese Features hat sonst keiner

Verfasst von Lukas Gehrer // 30. November 2021 um 17:45 Uhr // Apps, Deals, Mac // Apps, VPN // Kommentare deaktiviert für Seit gestern: CyberGhost VPN günstiger – diese Features hat sonst keiner

Wir haben den einen oder anderen VPN-Deal über Black Friday vorgestellt. Dabei nehmen wir uns immer den Anbieter dahinter vor, nicht so sehr die Preisschlacht im Vordergrund. Hinter dem heutigen Cyber-Monday-Deal steckt mit CyberGhost der mitunter erfahrenste und größte VPN, der seine Wurzeln in Europa hat.

Ihr kennt bestimmt eine Reihe an VPN-Anbietern. Sie alle haben ähnliche Preise und sind am Cyber Monday reduziert. Doch CyberGhost hat mit -85 % nicht nur den größten Rabatt, sondern mit 45 Tagen Geld-Zurück-Garantie und über 7.300 Servern in 91 Ländern ein Gesamtpaket, das so kein VPN liefert. Mit 15 Jahren am Markt ist man hier teils länger dabei als einige der anderen Firmen zusammengerechnet.

Für CyberGhost sollten sich all jene entscheiden, für die Streaming, Shopping und Gaming eine große Rolle spielen. Die Firma bietet sogar 35 extra optimierte Streaming-Server an. Selbst wenn ihr eine große Anzahl an Geräten habt, könnt ihr mit 7 Geräten gleichzeitig mit nur einer Lizenz surfen. Damit könntet ihr theoretisch euren iMac, das MacBook, das iPhone, das iPad, das Apple TV, Gaming-Konsole und euren Router gleichzeitig ausstatten. Für alle diese Systeme bietet CyberGhost eine eigene App an. Von macOS, über iOS bis hin zu tvOS.

→ -85 % auf CyberGhost: Zum Cyber Monday Deal!

Das bringt ein VPN

Was ein VPN wirklich bringt, fassen einige Blogs leider falsch zusammen. Ihr solltet also gezielt nach Anbietern Ausschau halten, die keine unseriösen Angaben diesbezüglich machen.

Grundsätzlich können die Vorzüge einer virtuellen privaten Verbindung so zusammengefasst werden:

Surfen mit ausgetauschter IP : Egal ob im fremden WiFi oder zu Hause, nicht einmal euer Internetprovider weiß also, was ihr sucht

: Egal ob im fremden WiFi oder zu Hause, nicht einmal euer Internetprovider weiß also, was ihr sucht Tracking blockieren : Eure Surfdaten können von Datenbrokern nicht mehr einfach in Verbindung zu euch gebracht werden.

: Eure Surfdaten können von Datenbrokern nicht mehr einfach in Verbindung zu euch gebracht werden. IP-Adresse maskieren : Dritte sehen euren Standort nicht mehr und können ihn für Tracking oder persönliche Angebote nutzen

: Dritte sehen euren Standort nicht mehr und können ihn für Tracking oder persönliche Angebote nutzen Werbung und Malware beim Surfen unterdrücken

Geoblocking ausschalten : Greift auf Webseiten und Shops vom Ausland zu

: Greift auf Webseiten und Shops vom Ausland zu Sicheres Gaming : VPN kann vor DDoS-Angriffen schützen

: VPN kann vor DDoS-Angriffen schützen Auslands-Stream in 4K: CyberGhost steht durch seinen Deutschlandbezug auf Sportleidenschaft und bietet deshalb extra Server fürs Streaming von Sport- und Entertainment aus dem Ausland

Apple lässt nur geprüfte Anbieter zu

Apple App Store dürfen nur VPNs geladen werden, die keine Logs speichern und gewisse Datenschutz-Kriterien erfüllen. CyberGhost tut das natürlich und geht sogar einen Schritt weiter. Man gibt auf der Homepage an, Datentracker und Werbung beim Surfen gleich zu blockieren.

CyberGhosts Vorteile

Mehr als 7338 VPN-Server weltweit

weltweit OpenVPN, IKEv2, WireGuard®-Protokoll

Auf 7 Geräten gleichzeitig nutzen

gleichzeitig nutzen 256 BIT AES-Verschlüsselung

Strikte No-Logs-Richtlinie

Apps für Windows, macOS, Android, iOS & mehr

Unbegrenzte Bandbreite und Datenvolumen

und Datenvolumen Schutz vor DNS- und IP-Leaks

24/7 Live-Kunden-Support

Automatischer KillSwitch

Höchstmögliche VPN-Geschwindigkeiten

VPN-Geschwindigkeiten 45-Tage-Geld-zurück-Garantie

Was bringt der Cyber Monday-Rabatt von CyberGhost?

Rabatte gibt es bei VPN-Anbietern immer. Der Cyber Monday ist hier keine Ausnahme und deshalb kann man dieser Tage bedenkenlos zugreifen, ohne am nächsten Tag das doppelte zu bezahlen. Jedoch würden wir die Entscheidung des VPNs nicht vom Preis, sondern vom Funktionsumfang und der Erfahrung des Anbieters am Markt abhängig machen lassen. CyberGhost kann hier mit 15 Jahren und der besten Trustpilot-Bewerbung im VPN-Bereich (Stand 2021) definitiv punkten.

Der Rabatt am Cyber Monday ist noch bis morgen gültig. Ihr könnt ihr mit dem Link unten bei Interesse einlösen. Der Rabatt gilt nur noch bis nächste Woche, schnell sein lohnt sich also.

→ -85 % auf CyberGhost: Zum Cyber Monday Deal!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!