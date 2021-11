Home Hardware Apple-Sammler twittert Bilder transparenter AirPods

Ein passionierter Sammler von Apple-Prototypen hat jetzt neue Bilder von transparenten AirPods veröffentlicht. Diese Gestaltung wählte Apple in der Vergangenheit gern für Prototypen, um den Ingenieuren das Leben leichter zu machen. Der Sammler teilte zuvor auch bereits Bilder eines iPad mit zwei Dock-Connector-Anschlüssen.

Ein bekannter und begeisterter Sammler von Apple-Prototypen hat neues Material bekommen. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hat er Bilder von transparenten AirPods verbreitet. Dabei könnte es sich um Modelle der ersten oder zweiten Generation handeln.

#AirPods, translucent prototype earbuds pic.twitter.com/zE4dt47H0J

Apple griff in der Vergangenheit häufiger auf transparente Elemente in Produkten während der Entwicklung zurück, damit die beteiligten Entwickler einen besseren Eindruck von ihrer Arbeit erhalten.

29W Apple Charger prototype. pic.twitter.com/h2ZoHCMw0F

Auch 29 Watt-Ladegerät-Prototyp von Sammler geteilt

Darüber hinaus hatte der Sammler in der letzten Woche ein Bild eines 29 Watt-Ladegeräts für das MacBook geteilt, Apple hatte das 12 Zoll-MacBook initial mit einem 29 Watt-Ladegerät ausgeliefert, später dann wurde es durch ein 30 Watt-Modell ersetzt.

Aus der selben Quelle stammten früher auch Bilder einer Apple Watch mit zusätzlichen Anschlüssen oder der Leak eines iPads, das über zwei Dock-Connector-Ports verfügte. Apple entwickelt am Anfang einer Produkteinführung bekanntlich in viele Richtungen, viel verschwindet auch wieder in der Schublade – oder im Internet.

