Seid ihr betroffen? Systemdienste unter iOS 26 saugen Datenvolumen leer

In vielen Mobilfunkverträgen ist Datenvolumen ein wertvolles Gut, welches sich die Anbieter meist teuer bezahlen lassen. Da ist es umso ärgerlicher, wenn das iPhone viele Daten zieht, die sich nicht zuordnen lassen. Ein Fehler unter iOS 26 verstärkt ein Problem, welches seit Jahren aufzutreten scheint.

Mehrere Nutzer diverser Foren berichten von einem ungewöhnlich hohen Datenverbrauch durch die Systemdienste des iPhones. Bei manchen Usern handelt es sich um mehrere Gigabyte, die täglich verschwinden. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass meist nicht nähere beschrieben Systemdienste dafür verantwortlich sind. Auch unter iOS 26 tritt das Problem weiterhin auf.

Apple arbeitet an Lösung

Den Beiträgen einzelner Nutzern nach kennt Apple das Problem und verweist auf aktuell laufende Untersuchungen. Einzelne berichten von einem SIM-Kartenwechsel, der den Umstand behebt, andere lösen es durch einen einfachen Neustart des iPhones. Ein wiederkehrendes Muster oder eine zuverlässige Lösung scheint es noch nicht zu geben.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Systemdienste auf dem iPhone für Unmut sorgen. Berichte über einen hohen Datenverbrauch gibt es seit Jahren, auch die teils unerklärlich hohe Speicher-Nutzung durch „iOS“ und „Systemdaten“ ist ärgerlich.

Seid ihr von einem der Probleme betroffen und habt ihr eine Lösung gefunden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.