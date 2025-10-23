Kurz notiert: Bose wird SoundTouch im Februar 2026 auf das Abstellgleis schieben

Bose brachte 2013 die SoundTouch-Produktreihe als Antwort auf Sonos auf den Markt. Zu den Stärken des Bose-Systems zählten die Favoriten-Tasten, die Integration von Bluetooth und die breite Aufstellung – zu den Produkten zählten neben den Lautsprechern auch eine Soundbar und diverse Heimkino-Systeme. Alle werden zu Mitte Februar 2026 einen Großteil ihrer Funktionalität verlieren.

SoundTouch wird abgeklemmt

Vor knapp einer Woche erklärte Bose via Supporteintrag, dass man die Cloud-Architektur der SoundTouch-Produktreihe im Februar 2026 einstellen wird. Konkret werden die Server zum 18. Februar 2026 abgeschaltet, danach verlieren die Lautsprecher eine Vielzahl an Funktionen.

Ohne App keine Streamingdienste

An diesem Tag wird auch die SoundTouch-App abgeschaltet, wodurch neue WLAN‑Verbindungen, das Verknüpfen von Favoriten oder Streamingdienste nicht mehr möglich sein wird. Selbst nach über einer Woche konnte der Hersteller noch nicht konkret erklären, ob zuvor gespeicherte Presets auch wirklich erhalten bleiben. Doch spätestens ein Router-Wechsel dürfte das Abspielen von Musik via WLAN (und auch AirPlay 2) unmöglich machen.

Ab Februar Elektroschrott

Technisch gesehen können die Lautsprecher aus der SoundTouch-Serie sowie die Soundbar SoundTouch 300 und die Heimkino-Systeme Lifestyle 500, 550, 600 und 650 kabelgebunden via AUX, HDMI oder Bluetooth weiterbetrieben werden. Das synchrone Abspielen von Musik über mehrere Lautsprecher (und damit eines der zentralen Produktmerkmale) ist indes nicht möglich. Angesichts der hohen Preise ist das Vorgehen des Herstellers in unseren Augen indiskutabel und wir werden zukünftig keine Produkte von Bose empfehlen. Bose hat bestätigt, dass es keine Ersatz-App oder neue Plattform für die Steuerung der SoundTouch-Produkte geben wird. Nach dem Support-Ende erhalten die Geräte und die App auch keine Sicherheitsupdates mehr. Ein Hersteller, der seine smarten Geräte so beschneidet, macht diese de facto zu Elektroschrott, was zusätzlich eine massive und geplante Umweltverschmutzung darstellt.