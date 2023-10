Home Featured Sehr gut: iPhone 15 Pro Max erhält Bestnote von Stiftung Warentest

Das iPhone 15 Pro Max bekommt Bestnoten von der Stiftung Warentest. Die Verbraucher vergaben erstmals die Note „Sehr gut“. Im Vergleich zum Vorgänger konnte sich Apples neues Flaggschiff noch ein wenig steigern.

Lang vorbei die Zeiten, als Deutschlands noch immer bekanntestes Verbrauchermagazin kein gutes Haar an Apples Produkten lassen konnte, heute schneiden iPhone und Co. regelmäßig mit besten Noten in den Tests der Warentester ab.

Erstmals die Bestnote „Sehr gut“ erhielt nun das iPhone 15 Pro Max im aktuellen Smartphonetest, es übertraf damit noch ein wenig das iPhone 14 Pro Max aus dem Vorjahr. Die Gesamtnote verbesserte sich von 1,6 auf 1,5.

Überall überzeugend

Am eindeutigsten fällt das Urteil beim Display aus: Eine saubere 1.0 steht hier im Testurteil. Die Basisfunktionen schneiden mit einer 1,7 ab. Auch eine 1,7 erhielt der Akku und seine Laufzeit.

Die Stabilität bewerten die Verbraucherschützer mit 1,4, die Kameras schneiden mit 1,3 ab, eine deutliche Verbesserung von jeweils 1,6 im Vorjahresmodell.

Auf dem zweiten platz liegt das iPhone 15 Pro in der kleineren Ausführung, es kommt auf eine Gesamtnote von 1,6, gemeinsam mit vier weiteren iPhones und dem Samsung Galaxy S23 Ultra teilt es sich diese Platzierung.

Wohin geht die Reise?

Die Tests machen eines deutlich: Die Geräteklasse Smartphone ist weitgehend ausentwickelt, Verbesserungen sind nur noch in kleinem Rahmen möglich. Die nächsten Jahre muss sich zeigen, welche Richtung die Verbrauchergewohnheiten nehmen. Eine mögliche Antwort auf die Frage nach dem mobilen Begleiter von morgen wäre, neben AR-Brillen, deren Entwicklung zum Massenprodukt noch länger auf sich warten lassen dürfte, wie sich gerade anschaulich am Beispiel der Vision Pro zeigt, die Geräteklasse der Foldables.

Noch ist unklar, ob und wann Apple in dieses Segment einsteigt, in dem Samsung seit einigen Jahren eine Vorreiterrolle spielt.

