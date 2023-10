Home Apps Nebo 5.5 ist erschienen: Das ist neu

Nebo 5.5 ist erschienen: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 27. Oktober 2023 um 11:53 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Goodnotes hat im Sommer auf Version 6 und damit auch auf ein Abo-Modell umgestellt. Wir haben seinerzeit die App Nebo als Alternative empfohlen und hier gibt es ein Update, welches den Umgang mit PDFs weiter optimiert.

Nebo 5.5.0 ist verfügbar

MIt dem Update auf Version 5.4 hat Nebo an der Handschriftenerkennung gefeilt, das Update auf Version 5.5 knüpft daran an und implementiert diese in die PDF-Funktion. Wie die Release-Notes verraten, ist dies jedoch noch nicht alles:

Handschriftkonvertierung in PDFs

Unser Handschrift-in-Text-Modul funktioniert jetzt auch in Notizen. Wählen Sie einfach die Handschrift mit dem Lasso aus und tippen Sie auf „Konvertieren“, um sie in eingegeben Text zu konvertieren.

Tastatur in PDFs

Sie können jetzt die Tastatur verwenden, um Text in PDF-Dateien zu schreiben, zu bearbeiten und zu diktieren.

Perfekte Formen

Neu für PDF-Dateien: Lassen Sie den Stift auf dem Bildschirm, nachdem Sie eine Linie oder Form gezeichnet haben, um sie in eine perfekte, gleichmäßige Form zu konvertieren, die Sie in der Größe ändern und drehen können.

Seitenverwaltung in einer PDF-Datei

Drücken Sie lange auf eine Seite oder tippen Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „+“. Fügen Sie dann entweder eine leere Seite hinzu, verschieben Sie die ausgewählte Seite nach oben oder unten oder löschen Sie sie.

Was kostet Nebo?

Das Update selbst ist für Bestandskunden kostenfrei und kann ab sofort im App Store auf dem iPad, dem Mac und dem iPhone geladen werden. Besonders gut funktioniert übrigens auch der iCloud-Sync. Was interessant ist, es gibt auch einen Ableger für Android und für Microsoft. Die App kostet einmalig 9,99 Euro für das Öko-System von Apple, weitere 9,99 Euro werden für die Androidvariante bzw. Windowsversion fällig, sofern notwendig. In beiden Fällen handelt es sich um einen Einmalkauf. Wer die App noch nicht kennt, sie lässt sich kostenfrei ausprobieren.

Wobei streng genommen, ist Nebo bereits in Version 5.5.1 verfügbar. Hier handelt es sich aber um ein reines bugfix-Update.

